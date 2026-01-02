Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο εργασίας έφτασε σε εντυπωσιακά επίπεδα το 2025, ωστόσο οι ίδιοι οι μάνατζερ παραδέχονται ότι ούτε οι ίδιοι ούτε οι εταιρείες τους έχουν ακόμη τον πλήρη έλεγχο της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του MIT, το 91% των επικεφαλής δεδομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρει ότι τα βασικά εμπόδια για τη μετάβαση σε οργανισμούς που βασίζονται στα δεδομένα είναι οι «πολιτισμικές προκλήσεις και η διαχείριση της αλλαγής».

Μόλις το 9% επισημαίνει τα τεχνολογικά προβλήματα ως βασικό ζήτημα.

Όπως αναφέρει το Quartz, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από το στάδιο των πειραματισμών στην πλήρη εφαρμογή σε πολλές εταιρείες, οι μάνατζερ καλούνται να προσδιορίσουν στην πράξη τις ευθύνες και τα ζητήματα που σχετίζονται με την AI.

Η Legion Technologies, κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης εργατικού δυναμικού, πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ μάνατζερ αμερικανικών εταιρειών για το τι αναμένουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

Το 55% πιστεύει ότι η AI θα κάνει τον προγραμματισμό βαρδιών ευκολότερο μέσα στον επόμενο χρόνο.

Άλλα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν τη μείωση των διοικητικών καθηκόντων (50%) και τη βελτίωση της ένταξης νέων εργαζομένων (49%).

«Για πολλούς μάνατζερ, η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει έναν τρόπο να ξεφύγουν από τον καθημερινό “θόρυβο” και να επικεντρωθούν σε ό,τι πραγματικά οδηγεί στην απόδοση», δήλωσε η Traci Chernoff, ανώτερη διευθύντρια δέσμευσης εργαζομένων στη Legion Technologies.

«Οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν εργαλεία που τους βοηθούν να προγραμματίζουν πιο αποτελεσματικά και να μειώνουν τον χρόνο που αφιερώνουν σε εργασίες ρουτίνας, όμως η πρόσβαση και η υλοποίηση εξακολουθούν να υστερούν».

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η AI μπορεί να προσαρμόζει τη στελέχωση σε πραγματικό χρόνο, να αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις και να υποστηρίζει πιο έξυπνες αποφάσεις στον προγραμματισμό, σημείωσε η Chernoff.

Ωστόσο, οι ειδικοί στον χώρο εργασίας επισημαίνουν ότι τα πιο αποτελεσματικά εταιρικά σχέδια για την AI επικεντρώνονται στη μείωση των tasks και όχι στην αντικατάσταση των ανθρώπων.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο προς τις ομάδες ότι η AI και τα ψηφιακά εργαλεία υπάρχουν για να μειώνουν το βάρος, όχι για να αντικαθιστούν τον ανθρώπινο ρόλο της ηγεσίας», δήλωσε η Sciolaro.