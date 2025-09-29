Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον χώρο εργασίας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενες και αυτοματοποιημένες εργασίες. Σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στο Λονδίνο ενδέχεται να αλλάξουν, επηρεάζοντας τηλεφωνητές, λογιστές, υπαλλήλους καταχώρησης δεδομένων και άλλες ειδικότητες.

Παράλληλα, η AI προσφέρει εργαλεία που αυξάνουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα της εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ώστε να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της AI.

Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στο Λονδίνο θα μπορούσαν να αλλάξουν λόγω της AI, επηρεάζοντας 200.000 τηλεφωνητές, 150.000 λογιστές, 95.000 υπαλλήλους καταχώρησης δεδομένων και άλλες ειδικότητες.

Οι γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, καθώς κατέχουν περισσότερους ρόλους που μπορεί να επηρεάσει η AI. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν να αυξάνουν κατά λάθος την ανισότητα των φύλων και να εμπλέκουν το προσωπικό στη διαδικασία προσαρμογής.

Στο NHS, η AI χρησιμοποιείται ήδη για να βοηθά το προσωπικό, όχι για να το αντικαθιστά. Στο φαρμακείο του Queen Elizabeth Hospital, τα ρομπότ διανέμουν φάρμακα και η AI αναλύει δεδομένα για να εξασφαλίσει ότι οι ποσότητες είναι σωστές, βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών και την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Το προσωπικό εκπαιδεύεται επίσης σε δεξιότητες AI, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες.

Στον επιχειρηματικό τομέα, η χρήση AI έχει ήδη μειώσει τις αγγελίες για νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σε entry-level λευκά κολάρα, και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η συνεχής μείωση προσλήψεων μπορεί να αφήσει κενά στο μέλλον. Η πρόκληση είναι να εντοπιστούν ποιες εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν και ποιες απαιτούν ανθρώπινη κρίση και δημιουργικότητα.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, Microsoft, JP Morgan και Ford προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στις θέσεις εργασίας λόγω AI. Στον τεχνολογικό τομέα, οι νέοι σχεδιαστές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν AI ως εργαλείο για να υποστηρίζει τη δημιουργικότητά τους, ενώ η ανάγκη για κανονισμούς και εκπαίδευση είναι εμφανής για την ασφαλή και αποδοτική ενσωμάτωση της AI.