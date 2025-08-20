Τεχνητή Νοημοσύνη

Η αυστραλιανή τεχνολογική εταιρεία Canva ξεκίνησε μια πώληση μετοχών, αποτιμώντας την εταιρεία σε 42 δισ. δολάρια, μετέδωσε το Bloomberg την Τετάρτη.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να πουλήσουν μετοχές τόσο σε νέους όσο και σε υπάρχοντες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Fidelity Management & Research Company και του τμήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JP Morgan, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Canva, με έδρα το Σίδνεϊ, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αφίσες, γραφικά για social media, παρουσιάσεις και πολλά άλλα χρησιμοποιώντας προεπιλογές, πρότυπα και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Έφτασε σε μέγιστη αξία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2021.

Η Canva, που ξεκίνησε το 2013, έχει περισσότερους από 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε 190 χώρες και ανέφερε ετήσια έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.