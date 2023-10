Pixel 8 - Pixel 8 Pro: Τα νέα τηλέφωνα της Google είναι «πανέξυπνα» με κάμερα «Τεχνητής Νοημοσύνης»

Η Google ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη τα δύο νέα τηλέφωνα Pixel και το πιο πρόσφατο έξυπνο ρολόι Pixel κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Made by Google στη Νέα Υόρκη. Τα νέα Pixel 8 και Pixel 8 Pro είναι οι τελευταίες προσπάθειες της Google να κατακτήσει ένα μέρος του μεριδίου αγοράς από την Apple iPhone, σύμφωνα με το CNBC.

Το Pixel 8 ξεκινά από τα 699 δολάρια, ενώ το Pixel 8 Pro ξεκινά από τα 999 δολάρια. Πρόκειται για μια αύξηση 100 δολαρίων σε σχέση με τα περσινά Pixel 7 και 7 Pro. Η μάρκα Pixel έχει ένα μικρό αλλά αυξανόμενο μερίδιο αγοράς και η επιχείρηση υλικού της Google δεν οδηγεί σε σημαντικά έσοδα για τη μητρική εταιρεία Alphabet.

Από τα 74,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα που ανακοίνωσε η Alphabet για το δεύτερο τρίμηνο, για παράδειγμα, 58,14 δισεκατομμύρια δολάρια προήλθαν από τις διαφημίσεις της Google. Άλλα 8 δισεκατομμύρια δολάρια προήλθαν από το Google Cloud.

Τα τηλέφωνα Pixel 8 και το Pixel Watch 2, το οποίο ξεκινά από 349 δολάρια, είναι διαθέσιμα για παραγγελία από την Τετάρτη και θα φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων στις 12 Οκτωβρίου.

Το Google Pixel 8 Pro

Τα νέα Pixel 8 και 8 Pro έχουν πιο στρογγυλεμένες γωνίες και πιο επίπεδη οθόνη σε σύγκριση με τα περσινά μοντέλα. Το εισαγωγικό Pixel 8 διαθέτει καλύτερη οθόνη με ταχύτητες ανανέωσης τόσο γρήγορες όσο το iPhone 15 Pro και Pro Max, πράγμα που σημαίνει ότι η κύλιση σε ιστότοπους ή η αναπαραγωγή παιχνιδιών θα φαίνεται πιο ομαλή.

Τόσο το Pixel 8 όσο και το 8 Pro λειτουργούν με το νέο τσιπ Tensor G3 της Google. Το G3 είναι το εσωτερικό τσιπ της Google, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιήσει τους πόρους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σε τομείς όπως η κάμερα του τηλεφώνου.

Το Google Pixel 8 Rose

Το Pixel 8 Pro περιλαμβάνει νέα εργαλεία επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη. Εξακολουθεί να διαθέτει το δημοφιλές εργαλείο Magic Eraser, το οποίο σας επιτρέπει να αφαιρείτε ανεπιθύμητες εικόνες σε φωτογραφίες, αλλά διαθέτει επίσης ένα νέο εργαλείο φωτογραφιών που ονομάζεται Best Take. Ας υποθέσουμε ότι τραβάτε μια σειρά από ομαδικές φωτογραφίες, το Best Take σας επιτρέπει να συνδυάσετε παρόμοιες φωτογραφίες σε μία όπου όλοι κοιτούν την κάμερα και χαμογελούν. Η Google λέει επίσης ότι έχει βελτιώσει τη λειτουργία φωτογραφίας Real Tone για να βοηθήσει στην καλύτερη αναπαράσταση των αποχρώσεων των διαφορετικών τόνων του δέρματος. Το Audio Magic Eraser επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρούν ανεπιθύμητους ήχους από βίντεο. Έτσι, αν απαθανατίζετε το παιδί σας να κάνει ποδήλατο για πρώτη φορά και ένα ενοχλητικό φορτηγό κάνει όπισθεν στο παρασκήνιο, το Audio Magic Eraser επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρέσουν αυτόν τον ενοχλητικό ήχο.

Το Pixel 8 Pro διαθέτει επίσης ενσωματωμένο θερμόμετρο. Διατίθεται στην αγορά ως εργαλείο για να λαμβάνετε τη θερμοκρασία ποτών και μαγειρικών σκευών σαρώνοντάς τα. Δεν είναι άμεσα σαφές ποιον άλλο σκοπό μπορεί να εξυπηρετεί.

Η Google λέει ότι το τσιπ G3 Tensor θα βελτιώσει την ποιότητα των κλήσεων και θα βοηθήσει το τηλέφωνο να ανιχνεύσει και να φιλτράρει περισσότερες κλήσεις spam.

Τα Pixel 8 και Pixel 8 Pro είναι τα πρώτα smartphones που κυκλοφορούν με Android 14 out of the box.

Pixel Watch 2

Η Google παρουσίασε επίσης το Pixel Watch 2. Όπως και το πρώτο Pixel Watch, το Watch 2 ενσωματώνει την πλατφόρμα Fitbit, την οποία η Alphabet εξαγόρασε το 2021.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά είναι η παρακολούθηση του στρες. Το ρολόι συλλέγει δεδομένα όπως η μεταβλητότητα του καρδιακού σας ρυθμού και η θερμοκρασία του δέρματος για να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε πότε βρίσκεστε υπό πίεση. Στη συνέχεια, η συσκευή θα σας κάνει υγιεινές προτάσεις: όπως να πάτε μια βόλτα ή να δοκιμάσετε μια καθοδηγούμενη άσκηση αναπνοής.

Το Pixel Watch 2 περιλαμβάνει επίσης βελτιωμένη παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και ανίχνευση προπόνησης. Έχει την ίδια διάρκεια ζωής της μπαταρίας με το αρχικό - η Google υπόσχεται έως και 24 ώρες χρησιμοποιώντας την πάντα ενεργοποιημένη οθόνη.