Εκτόξευση Starship: Γιατί θεωρείται πετυχημένη παρά την «αποτυχία»

Πετυχημένη χαρακτήρισαν την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Starship ο Ίλον Μασκ και αξιωματούχοι της NASA, παρόλο που εξερράγη εν πτήσει.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής και πρόεδρος της SpaceX, συνεχάρη σήμερα τις ομάδες της εταιρίας του και υποσχέθηκε μια νέα δοκιμή «σε λίγους μήνες».

«Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX για αυτή την υπέροχη πρώτη δοκιμαστική πτήση», έγραψε στο Twitter. «Μάθαμε πολλά για την προσεχή δοκιμή εκτόξευσης (που θα γίνει) σε λίγους μήνες», πρόσθεσε.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

Ο πύραυλος δεν μετέφερε πλήρωμα και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές σε δημόσια περιουσία.

Οι εικόνες από την κάμερα του χώρου εκτόξευσης έδειξαν κάποιες ζημιές στην περιοχή γύρω από την εξέδρα εκτόξευσης, με συντρίμμια διασκορπισμένα. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο εκτεταμένη είναι η ζημιά ή αν θα καθυστερήσει την επόμενη προσπάθεια εκτόξευσης της SpaceX.

Η εκτόξευση, όπως περιγράφει η Washington Post, φάνηκε να εξελίσσεται ομαλά, αν και σε βίντεο φαίνονται μερικοί από τους 33 κινητήρες του πρώτου σταδίου να μην αναφλέγονται ή να αποτυγχάνουν λίγο μετά την πτήση. Παρόλα αυτά, ο πύραυλος συνέχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω, μέχρι λίγο πριν από τον διαχωρισμό του πρώτου και του δεύτερου σταδίου - περίπου τρία λεπτά μετά την πτήση - όταν το διαστημικό σκάφος και ο προωθητικός του πύραυλος άρχισαν να κατρακυλούν. Δύο εκρήξεις ταρακούνησαν το όχημα περίπου ένα λεπτό μετά από αυτό.

Ο πύραυλος εξερράγη όταν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής του, επιβεβαίωσε η FAA στην Washington Post.

BREAKING: SpaceX Starship rocket explodes in midair after launching as the boosters failed to separate from the rocket. https://t.co/8ENh7lSbSv pic.twitter.com/wTqBgYtYMo

Πριν από την εκτόξευση, ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, είχε δώσει στη δοκιμή πιθανότητες επιτυχίας 50% και δήλωσε ότι αν ο πύραυλος «απομακρυνθεί αρκετά από την εξέδρα εκτόξευσης πριν κάτι πάει στραβά, τότε νομίζω ότι θα το θεωρούσα επιτυχία. Απλά μην ανατινάξετε την εξέδρα εκτόξευσης».

Στο Twitter, ο διοικητής της NASA Μπιλ Νέλσον επικρότησε την προσπάθεια. «Συγχαρητήρια στην SpaceX για την πρώτη ολοκληρωμένη δοκιμή πτήσης του Starship!» έγραψε. «Κάθε μεγάλο επίτευγμα στην ιστορία απαιτούσε κάποιο επίπεδο υπολογισμένου ρίσκου, επειδή με το μεγάλο ρίσκο έρχεται και η μεγάλη ανταμοιβή. Ανυπομονούμε για όλα όσα μαθαίνει η SpaceX, για την επόμενη δοκιμή πτήσης - και πέρα από αυτήν!»

Congrats to @SpaceX on Starship’s first integrated flight test! Every great achievement throughout history has demanded some level of calculated risk, because with great risk comes great reward. Looking forward to all that SpaceX learns, to the next flight test—and beyond. https://t.co/ZYsh5VkxsA