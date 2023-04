Starship: Νέα δοκιμαστική πτήση υπόσχεται ο Μασκ, μετά την έκρηξη της πρώτης

Νέα δοκιμαστική πτήση ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ, λίγο μετά την πρώτη εκτόξευση η οποία ενώ απογειώθηκε επιτυχώς, εξερράγη εν πτήσει.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής και πρόεδρος της SpaceX, συνεχάρη σήμερα τις ομάδες της εταιρίας του μετά την πρώτη εκτόξευση του τεράστιου πυραύλου Starship, και υποσχέθηκε μια νέα δοκιμή "σε λίγους μήνες".

«Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX για αυτή την υπέροχη πρώτη δοκιμαστική πτήση», έγραψε στο Twitter. «Μάθαμε πολλά για την προσεχή δοκιμή εκτόξευσης (που θα γίνει) σε λίγους μήνες», πρόσθεσε.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Υπενθυμίζεται ότι το Starship της SpaceX, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξερράγη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του διαστημικού σκάφους που έχει σχεδιαστεί για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη, τον Άρη και πέρα από αυτόν.

BREAKING: SpaceX Starship rocket explodes in midair after launching as the boosters failed to separate from the rocket. https://t.co/8ENh7lSbSv pic.twitter.com/wTqBgYtYMo — ABC News (@ABC) April 20, 2023

Ειδικότερα, λίγο μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας, ο τεράστιος πύραυλος Starship τον οποίο ανέπτυξε η εταιρία SpaceX για ταξίδια προς την Σελήνη και τον Άρη, εξερράγη εν πτήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής του πτήσης, σύμφωνα με την τηλεοπτική μετάδοση της εταιρίας.

Πρόκειται για ένα όχημα που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για τα διαστημικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η πρώτη προσπάθεια εκτόξευσής του τη Δευτέρα αναβλήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο πύραυλος με το ύψος των 120 μέτρων – που ξεπερνά το Άγαλμα της Ελευθερίας – είχε αρχικά προγραμματιστεί να εκτοξευτεί από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, στις 8 π.μ. EDT (1200 GMT). Όμως η εταιρεία ανακοίνωσε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της αντίστροφης μέτρησης ότι ακυρώνει την προσπάθεια για τουλάχιστον 48 ώρες, επικαλούμενη ένα πρόβλημα συμπίεσης στον εκτοξευτή πυραύλων του κατώτερου σταδίου.

Αυτή τη φορά απογειώθηκε από την Boca Chica στο Τέξας.

Το βίντεο από τη στιγμή της εκτόξευσης:

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε λίγο αργότερα η SpaceX στο Twitter.