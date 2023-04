Εξερράγη μετά την εκτόξευση το Starship του Ίλον Μασκ (vid)

Ιστορική ημέρα αναμενόταν να είναι η σημερινή, για τα ταξίδια στο διάστημα, καθώς εκτοξεύτηκε το Starship του Ίλον Μασκ, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, εξερράγη.

Το Γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει ότι το Starship της SpaceX, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξερράγη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του διαστημικού σκάφους που έχει σχεδιαστεί για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη, τον Άρη και πέρα από αυτόν.

