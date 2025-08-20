Ο διευθύνων σύμβουλος της Palo Alto Networks, Νικές Αρόρα, δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι η εμφάνιση του κυβερνοεγκλήματος με Τεχνητή Νοημοσύνη έχει κάνει τη δουλειά του απείρως πιο δύσκολη. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν βοηθά τους «καλούς» όσο βοηθά τους «κακούς», γιατί εκείνοι πρέπει να πετύχουν μία φορά, ενώ εμείς πρέπει να έχουμε δίκιο το 100% του χρόνου», ανέφερε στη συνέντευξή του στην εκπομπή Squawk on the Street.

Οι χάκερ που αξιοποιούν την ΤΝ μπορούν πλέον να διεισδύουν στα συστήματα πελατών γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Όπως εξήγησε, πριν από λίγα χρόνια οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας διέθεταν δύο έως τέσσερις ημέρες για να διορθώσουν παραβιάσεις· σήμερα απαιτούνται λύσεις μέσα σε μόλις 25 λεπτά.

Ο Αρόρα στάθηκε ιδιαίτερα και στην άνοδο της λεγόμενης «πρακτορικής ΤΝ» (agentic AI), δηλαδή των ισχυρών εργαλείων που αναλαμβάνουν λειτουργίες επιχειρήσεων. Αυτά δημιουργούν νέα πεδία ευπάθειας, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα. «Ακούμε όλο και περισσότερο ότι στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι εικονικοί “πράκτορες” από ανθρώπους, για να βοηθούν στη διαχείριση επιχειρήσεων», είπε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται «μια νέα τέχνη προστασίας αυτών των πρακτόρων».

Ο ίδιος τόνισε ότι η αντιμετώπιση αυτών των απειλών γίνεται καλύτερα μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας της Palo Alto, η οποία συγκεντρώνει όλες τις ανάγκες προστασίας σε ένα σύστημα. Ενώ στο παρελθόν οι εταιρείες συνδύαζαν δεκάδες διαφορετικά προϊόντα, πλέον πολλοί πελάτες στρέφονται σε μία ενιαία λύση. Στα τέλη του τελευταίου τριμήνου, η Palo Alto κατέγραψε 1.400 «πελάτες πλατφορμοποίησης», από 1.000 πέρυσι, και στοχεύει να φτάσει τους 2.500 έως 3.500 μέχρι το 2030.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία κατέθεσε πρόταση 25 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της CyberArk, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της ασφάλειας ταυτοτήτων. Αν και η ανακοίνωση αρχικά προκάλεσε ανησυχίες στη Wall Street, με την τιμή της μετοχής να βυθίζεται για έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις, τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου επανέφεραν την εμπιστοσύνη, δείχνοντας ότι η προσφορά έγινε από θέση ισχύος.