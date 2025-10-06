Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια πρωτοβουλία συγκέντρωσης κεφαλαίων που καλύπτει την Ανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή, αναζητώντας χρηματοδοτικούς και κατασκευαστικούς εταίρους για να καλύψει τη ζήτηση της εταιρείας για υπολογιστική ισχύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street Journal το Σάββατο, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συναντήσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Άλτμαν έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις από τα τέλη Σεπτεμβρίου στην Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία με σημαντικούς προμηθευτές, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TMSC), η Foxconn, η Samsung και η SK Hynix με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και την εξασφάλιση παραγγελιών υψηλής προτεραιότητας για την OpenAI, ανέφερε η WSJ.