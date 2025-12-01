Ουκρανία: Αναπτύσσει ανεξάρτητο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με το Gemma της Google

Η Ουκρανία αναπτύσσει ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο χρησιμοποιώντας το ανοιχτού κώδικα πλαίσιο Gemma της Google , με στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος για λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης στους στρατιωτικούς και πολιτικούς τομείς, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα το υπουργείο ψηφιακής τεχνολογίας της χώρας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Kyivstar.

Το έργο θα χρησιμοποιήσει την υπολογιστική υποδομή της Google για την αρχική εκπαίδευση πριν μεταβεί εξ ολοκλήρου στην τοπική υποδομή, εξασφαλίζοντας ότι η Ουκρανία θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο των συστημάτων Tεχνητής Nοημοσύνης στα οποία έχουν πρόσβαση 23 εκατομμύρια πολίτες καθημερινά.

«Το ουκρανικό LLM αναμένεται να χρησιμεύσει ως βάση για μια νέα γενιά υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς στην Ουκρανία», ανέφερε η Kyivstar σε δήλωσή της.

Η Ουκρανία θέλει να δημιουργήσει το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αντί να πληρώνει εκατομμύρια δολάρια σε ξένες εταιρείες, είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ο αναπληρωτής υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Ολεξάντρ Μπορνιάκοφ στο Reuters.

Ο Μπορνιάκοφ είπε ότι η αποφυγή της εξάρτησης από ιδιόκτητα συστήματα, όπως το ChatGPT της OpenAI, ήταν σκόπιμη, εξηγώντας ότι ο στρατός της Ουκρανίας σκόπευε να ενσωματώσει την Tεχνητή Nοημοσύνη σε συστήματα διαχείρισης του πεδίου μάχης για τον συντονισμό των στρατευμάτων και την παρακολούθηση του εχθρού. Τα κινεζικά LLM, συμπεριλαμβανομένων των DeepSeek και Qwen, απορρίφθηκαν επίσης, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ψηφιοποίησης της Ουκρανίας, Mykhailo Fedorov, δήλωσε τον Αύγουστο ότι ο στρατός χρησιμοποιούσε ήδη Tεχνητή Nοημοσύνη για αεροπορική και δορυφορική αναγνώριση και πιλοτάρισμα drones. Τα εργαλεία Tεχνητής Nοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας Palantir Technologies βοηθούν στην ανάλυση των ρωσικών επιθέσεων, στην παρακολούθηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων αποναρκοθέτησης.

Το Gemma επιλέχθηκε για την απόδοσή του σε πολλές γλώσσες, όπως δείχνει ένα έγγραφο που κοινοποίησε το υπουργείο.

«Η Google επιλέχθηκε μετά από εκτενή αξιολόγηση, ενισχύοντας τους τεχνολογικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών — δεσμούς που εμβαθύνθηκαν περαιτέρω με την εισαγωγή της Kyivstar στο Nasdaq τον Αύγουστο του 2025», δήλωσε η Kyivstar τη Δευτέρα.

Τα μοντέλα Llama της Meta και Mistral AI της Γαλλίας ήταν επίσης μεταξύ των επιλογών που εξετάστηκαν, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφεραν στο Reuters.

Το έργο προέρχεται εν μέρει από κενά επικοινωνίας που επηρεάζουν τα τρέχοντα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όταν ο Bornyakov μιλάει με ανθρώπους από την πατρίδα του, το Bolhrad στην περιφέρεια της Οδησσού, αυτοί χρησιμοποιούν ένα μείγμα ουκρανικών, ρωσικών και βουλγαρικών — μια διάλεκτο που τα υπάρχοντα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύονται να χειριστούν, όπως είπε.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ασφαλείς μονάδες επεξεργασίας γραφικών εκτός Ουκρανίας, που παρέχονται από την Google, πριν τα τελικά μοντέλα αναπτυχθούν σε τοπικά κέντρα δεδομένων. Η Kyivstar δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να επιβεβαιώσει την ημερομηνία έναρξης.

Η τελική έναρξη θα αντιμετωπίσει προβλήματα ασφάλειας, καθώς οι ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις συνεχίζονται. «Κατανοούμε ότι αμέσως μετά την κυκλοφορία θα δεχτεί επίθεση», δήλωσε ο Bornyakov. Άλλες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν επίσης αντιμετωπίσει εμφανείς επιθέσεις, σημείωσε.

Αναπτύσσονται μέτρα κατά των απειλών, όπως οι επιθέσεις «prompt injection» — κακόβουλες οδηγίες ενσωματωμένες σε εργασίες που παρέχονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Kyivstar, η οποία έγινε η πρώτη ουκρανική εταιρεία που εισήχθη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ τον Αύγουστο, έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 3.500 εφεδρικές γεννήτριες για τη σταθεροποίηση των λειτουργιών, καθώς εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας.

Το ολοκληρωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα υποστηρίξει αρχικά κυβερνητικές εφαρμογές και τις πλατφόρμες της Kyivstar, πριν επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το έργο καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι μικρότερες χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν τις ανοιχτές τεχνολογίες για να επιτύχουν στρατηγική ανεξαρτησία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αντισταθμίζοντας την εξάρτηση από κυρίαρχα ξένα συστήματα.