Σε μια κίνηση που πρόκειται να επηρεάσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, η OpenAI ανακοίνωσε τη συνεργασία της με έναν εξωτερικό οργανισμό μέσων ενημέρωσης - τη News Corp., τη διάσημη εταιρεία που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch και η οποία ελέγχει μέσα όπως η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, η OpenAI αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τη συμφωνία ότι αφορά «τρέχον και αρχειοθετημένο περιεχόμενο από τις μεγάλες εκδόσεις ειδήσεων και πληροφοριών της News Corp. Η συνεργασία δεν περιλαμβάνει πρόσβαση σε περιεχόμενο από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση της News Corp».

Συμφωνία αξίας 250 εκατ. δολ. για 5 χρόνια

Η αποτίμηση της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε. Ωστόσο, η ίδια η Wall Street Journal ανέφερε για τη συμφωνία ότι η αποτίμηση θα μπορούσε να είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια, ή 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: η OpenAI θα αποκτήσει πρόσβαση σε ειδησεογραφικό περιεχόμενο από το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο της News Corp, συμπεριλαμβανομένων ετών άρθρων και βίντεο αρχειοθετημένα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για την καλύτερη εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της, όπως το GPT-4o και το Sora, καθώς και για την εμφάνιση περιεχομένου από τη Wall Street Journal και άλλα μέσα ως απαντήσεις στο ChatGPT.

Άλλοι ειδησεογραφικοί τίτλοι που ανήκουν στη News Corp. περιλαμβάνουν τις εφημερίδες Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily, FN και New York Post.

Σε διεθνές επίπεδο, η συμφωνία καλύπτει περιεχόμενο από βρετανικές και αυστραλιανές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των The Times, The Sunday Times, The Sun, The Australian, news.com.au, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser και Herald Sun.

Κατά τα φαινόμενα, δεν περιλαμβάνει την HarperCollins ούτε το Reatlor.com, έναν ιστότοπο με αγγελίες ακινήτων, τον οποίο επίσης κατέχει η News Corp.

Επίσης, δεν αφορά τη Fox News, η οποία κάποτε αποτελούσε μέρος της News Corp. αλλά αποσχίστηκε από αυτήν σε ξεχωριστή εταιρεία με την επωνυμία Fox Corporation μετά την πώληση της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής επιχείρησης 20th Century Fox της News Corp. στη Disney το 2019.

Παρ' όλα αυτά, παραμένει ένα τεράστιο αποθετήριο περιεχομένου από την WSJ και άλλα πρακτορεία που θα εμπλουτίσει σημαντικά τα προϊόντα γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, επιτρέποντας στο ChatGPT να απαντά σε ερωτήματα χρηστών με επαληθευμένες, έγκυρες πληροφορίες και συνδέσμους προς τα προκύπτοντα άρθρα ειδήσεων και περιεχόμενο βίντεο.

Πηγή: MarketWatch, Venturebeat