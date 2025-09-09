Το OpenAI προσπαθεί να ξεπεράσει το θέμα «η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς παίρνει τις δουλειές»

Η OpenAI επιχειρεί να αντιστρέψει το αφήγημα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) απειλεί τις θέσεις εργασίας, λανσάροντας μια νέα πλατφόρμα που θα συνδέει επιχειρήσεις με εργαζόμενους «εξοικειωμένους με την ΤΝ». Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι φοβούνται ότι οι δυνατότητες της τεχνολογίας θα οδηγήσουν σε μαζικές περικοπές προσωπικού.

Η Φίτζι Σίμο, επικεφαλής εφαρμογών της εταιρείας, δήλωσε ότι η ΤΝ μπορεί να «ξεκλειδώσει περισσότερες ευκαιρίες», παραδεχόμενη όμως ότι θα είναι ταυτόχρονα «ανατρεπτική». Στόχος, όπως είπε, είναι να βοηθηθούν εκατομμύρια εργαζόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, ώστε να τοποθετηθούν σε νέους ρόλους.

Αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημο χρονοδιάγραμμα, το TechCrunch μετέδωσε ότι η πλατφόρμα αναμένεται στα μέσα του 2026.

Τα δεδομένα για τον αντίκτυπο της ΤΝ στην αγορά εργασίας παραμένουν αντιφατικά. Έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης έδειξε ότι οι περισσότερες εταιρείες προτιμούν να επανεκπαιδεύουν προσωπικό αντί να προχωρούν σε απολύσεις.

Παρόλα αυτά, το 13% των εταιρειών παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ΤΝ εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε περικοπές τους επόμενους έξι μήνες. Άλλη μελέτη, της Challenger, Gray & Christmas, κατέγραψε πάνω από 10.000 απολύσεις μέσα στο 2025 που συνδέονται άμεσα με την ΤΝ, υποδηλώνοντας μια ταχύτερη αναδιάρθρωση.

Η OpenAI απαντά με μια διπλή στρατηγική: την πλατφόρμα εύρεσης εργασίας και τις νέες Πιστοποιήσεις OpenAI. Οι πιστοποιήσεις θα καλύπτουν από βασικές γνώσεις έως εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως προσαρμοσμένες εργασίες και τεχνικές «prompt engineering». Ο στόχος είναι να πιστοποιηθούν 10 εκατομμύρια Αμερικανοί έως το 2030, σε συνεργασία με εταιρείες όπως η Walmart.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δέσμευση της OpenAI να στηρίξει τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου για την ενίσχυση του «αλφαβητισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη». Στα τέλη Ιουλίου, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε το «Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη της Αμερικής», με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, το κλίμα στην αγορά εργασίας παραμένει δύσκολο. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση απασχόλησης, τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν μόλις 22.000 νέες θέσεις, ενώ η ανεργία ανέβηκε στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο τετραετίας.