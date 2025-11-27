Η απάντηση της OpenAI για την αυτοκτονία εφήβου με τη βοήθεια του ChatGPT: «Παρέκαμψε τα συστήματα ασφαλείας»

Τον Αύγουστο, οι γονείς Μάθιου και Μαρία Ρέιν μήνυσαν την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, για την αυτοκτονία του 16χρονου γιου τους, Άνταμ, κατηγορώντας την εταιρεία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Την Τρίτη, η OpenAI απάντησε στη μήνυση με δική της κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον θάνατο του εφήβου.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η OpenAI υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια περίπου εννέα μηνών χρήσης, το ChatGPT παρότρυνε τον Ρέιν να ζητήσει βοήθεια πάνω από 100 φορές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση των γονιών του, ο Ρέιν κατάφερε να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας ώστε να εξασφαλίσει από το ChatGPT «τεχνικές προδιαγραφές για τα πάντα, από υπερδοσολογίες φαρμάκων έως πνιγμό και δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα», βοηθώντας τον να σχεδιάσει αυτό που το chatbot αποκάλεσε «όμορφη αυτοκτονία».

Αφού ο Ρέιν παρέκαμψε τα προστατευτικά μέτρα, η OpenAI ισχυρίζεται ότι παραβίασε τους όρους χρήσης της, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι χρήστες «δεν επιτρέπεται … να παρακάμπτουν οποιοδήποτε προστατευτικό μέτρο ή μηχανισμό ασφαλείας έχουμε ενσωματώσει στις Υπηρεσίες μας».

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι η σελίδα των Συχνών Ερωτήσεών της προειδοποιεί τους χρήστες να μην βασίζονται στο περιεχόμενο που παράγει το ChatGPT χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση.

«Η OpenAI προσπαθεί να αποδώσει ευθύνες σε όλους τους άλλους, συμπεριλαμβανομένου — απίστευτα — του ισχυρισμού ότι ο ίδιος ο Άνταμ παραβίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις της επειδή αλληλεπίδρασε με το ChatGPT ακριβώς με τον τρόπο που ήταν προγραμματισμένο να λειτουργεί», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της οικογένειας Ρέιν, Τζέι Έντελσον.

Η OpenAI συμπεριέλαβε αποσπάσματα από τα αρχεία συνομιλιών του Άνταμ στην κατάθεσή της, τα οποία — όπως λέει — παρέχουν περισσότερα στοιχεία για τις συνομιλίες του με το ChatGPT. Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα κατατέθηκαν υπόμνημα με σφράγιση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, και έτσι δεν ήταν δυνατόν να τα δούμε.

Ωστόσο, η OpenAI ανέφερε ότι ο Ρέιν είχε ιστορικό κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού που προϋπήρχαν της χρήσης του ChatGPT και ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις αυτοκτονικές σκέψεις.