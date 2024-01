OpenΑΙ: Μας εξαπάτησαν οι New York Times - Δεν λένε όλη την ιστορία

Αβάσιμη χαρακτηρίζει η OpenΑΙ την αγωγή των New York Times εναντίον της με την κατηγορία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και κατάχρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκαλύπτοντας σε ανακοίνωσή της ότι ο ειδησεογραφικός οργανισμός δεν λέει όλη την ιστορία.

«Η μήνυσή τους στις 27 Δεκεμβρίου -την οποία μάθαμε διαβάζοντας τους New York Times- αποτέλεσε έκπληξη και απογοήτευση για εμάς» αναφέρει η δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε στο blog της νεοσύστατης επιχείρησης Τεχνητής Νοημοσύνης τη Δευτέρα.

«Συνεργαζόμαστε με ειδησεογραφικούς οργανισμούς και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Η εκπαίδευση είναι θεμιτή χρήση, αλλά παρέχουμε δυνατότητα εξαίρεσης επειδή είναι το σωστό». Η «αναμάσηση κειμένου», ή η αναπαραγωγή ολόκληρων αποσπασμάτων συγκεκριμένου περιεχομένου ή άρθρων, «είναι ένα σπάνιο σφάλμα που εργαζόμαστε για να το εξαλείψουμε» εξηγεί η εταιρεία, η οποία αποκαλύπτει ότι έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου όπως η News/Media Alliance για να διερευνήσει ευκαιρίες, να συζητήσει ανησυχίες και να δώσει λύσεις με στόχο να υποστηρίζει ένα «υγιές οικοσύστημα ειδήσεων».

Αυτό σημαίνει, συνεχίζει η δήλωση ότι η ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας τάσσεται «προς όφελος και υποστήριξη των δημοσιογράφων και των συντακτών, βοηθώντας σε χρονοβόρες εργασίες όπως η ανάλυση ογκωδών δημόσιων αρχείων και η μετάφραση ιστοριών», ενώ ο ρόλος τους είναι να «διδάσκουμε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μας για τον κόσμο, εκπαιδεύοντας σε πρόσθετο ιστορικό, μη δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο [...] σε πραγματικό χρόνο στο ChatGPT, παρέχοντας νέους τρόπους σύνδεσης των εκδοτών ειδήσεων με τους αναγνώστες. Οι πρώτες συνεργασίες μας με το Associated Press, την Axel Springer, το American Journalism Project και το NYU προσφέρουν μια γεύση της προσέγγισής μας».

Στο θέμα της εκπαίδευσης μοντέλων ΑΙ, επιτρέπεται ως θεμιτή χρήση, συνεχίζει η εταιρεία από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών φορέων στισ ΗΠΑ, στην ΕΕ, την Ιαπωνία, το Ισραήλ και άλλες χώρες, όπου υπάρχει νομοθεσία για την εκπαίδευση μοντέλων σε περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Όσον αφορά την «απομνημόνευση» και αναμάσηση, η εταιρεία εξηγεί ότι έχει ήδη «λάβει μέτρα» για τον περιορισμό του σπάνιου αυτού σφάλματοσ, αλλά αναμένει επίσης από τους χρήστες «να ενεργούν με υπευθυνότητα» αποφεύγοντας την «σκόπιμη χειραγώγηση των μοντέλων της OpenAΙ. «Είναι ενδιαφέρον ότι τα αναμασήματα που προκάλεσαν οι New York Times φαίνεται να προέρχονται από άρθρα ετών που έχουν πολλαπλασιαστεί σε πολλούς ιστότοπους τρίτων» προσθέτει.

Θεωρούμε ότι η αγωγή των New York Times είναι αβάσιμη. Παρόλα αυτά, ελπίζουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τους New York Times και σεβόμαστε τη μακρά ιστορία τους, η οποία περιλαμβάνει την αναφορά του πρώτου λειτουργικού νευρωνικού δικτύου πριν από 60 χρόνια και την υπεράσπιση των ελευθεριών της Πρώτης τροπολογίας» καταλήγει η δήλωση.

Τον Σεπτέμβριο, μια ομάδα διακεκριμένων Αμερικανών συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Jonathan Franzen, John Grisham, George R.R. Martin και Jodi Picoult, μήνυσε την OpenAI για υποτιθέμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση του έργου τους για την εκπαίδευση του ChatGPT, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Τον Ιούλιο, δύο συγγραφείς κατέθεσαν παρόμοια αγωγή κατά της OpenAI, ισχυριζόμενοι ότι τα βιβλία τους χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του chatbot της εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η OpenAI αποκαλύπτει ότι οι «συζητήσεις (της) με τους ΝΥΤ φαινόταν να εξελίσσονται εποικοδομητικά μέχρι την τελευταία μας επικοινωνία στις 19 Δεκεμβρίου [...] Είχαμε εξηγήσει στους New York Times ότι, όπως και κάθε μεμονωμένη πηγή, το περιεχόμενό τους δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην εκπαίδευση των υφιστάμενων μοντέλων μας και επίσης δεν θα είχε επαρκή αντίκτυπο για μελλοντική εκπαίδευση», συνεπώς η αγωγή τους στις 27 Δεκεμβρίου αποτέλεσε «έκπληξη και απογοήτευση».

Οι Times μήνυσαν την OpenAI και τη Microsoft στις 27 Δεκεμβρίου, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι παραβιάζουν τα πνευματικά της δικαιώματα χρησιμοποιώντας εκατομμύρια άρθρα της για την εκπαίδευση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, όπως το chatbot ChatGPT. «Τα chatbots ανταγωνίζονται πλέον τους Times ως πηγή αξιόπιστων πληροφοριών, αναφέρει η αγωγή που κατέθεσε ο ειδησεογραφικός οργανισμός.

Μετά την ανάρτηση της δήλωσης της OpenAI η εκπρόσωπος της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης με έδρα το Φρανσίσκο αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα των ΝΥΤ, σε δήλωσή του, ο Ian Crosby, δικηγόρος του οργανισμού δήλωσε ότι η ανάρτηση της OpenAI στο ιστολόγιό της «παραδέχεται ότι το OpenAI χρησιμοποίησε το έργο των The Times» και ότι το OpenAI και η Microsoft χρησιμοποιούσαν τα άρθρα των Times για να δημιουργήσουν προϊόντα χωρίς άδεια ή πληρωμή. «Αυτό δεν είναι δίκαιη χρήση με κανένα μέτρο», είπε.

