Η OpenAI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ένα νέο εργαλείο με την ονομασία «shopping research» (έρευνα αγορών), ακριβώς την περίοδο που οι καταναλωτές αυξάνουν τις δαπάνες τους εν όψει των εορτών.

Σύμφωνα με το CNBC, η startup δήλωσε ότι το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήστες του ChatGPT που αναζητούν λεπτομερείς, καλά τεκμηριωμένους οδηγούς αγορών. Οι οδηγοί περιλαμβάνουν κορυφαία προϊόντα, βασικές διαφορές μεταξύ των προϊόντων και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από τους λιανοπωλητές, σύμφωνα με ένα blog.

Οι χρήστες θα μπορούν να προσαρμόσουν τους οδηγούς τους με βάση τον προϋπολογισμό τους, τα χαρακτηριστικά που τους ενδιαφέρουν και για ποιον κάνουν αγορές. Η OpenAI δήλωσε ότι θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να δημιουργηθούν απαντήσεις με την έρευνα αγορών, οπότε οι χρήστες που αναζητούν απλές απαντήσεις, όπως έλεγχο τιμών, μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε μια κανονική απάντηση του ChatGPT.

Όταν οι χρήστες υποβάλλουν στο ChatGPT προτροπές όπως «Βρες την πιο αθόρυβη ασύρματη σκούπα για ένα μικρό διαμέρισμα» ή «Χρειάζομαι ένα δώρο για την τετράχρονη ανιψιά μου που αγαπά την τέχνη», θα δουν το εργαλείο έρευνας αγορών να εμφανίζεται αυτόματα, δήλωσε η OpenAI. Η πρόσβαση στο εργαλείο είναι επίσης δυνατή από το μενού.

Η OpenAI έχει προχωρήσει περισσότερο στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία παρουσίασε τον Σεπτέμβριο μια λειτουργία που ονομάζεται Instant Checkout, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές απευθείας από επιλέξιμους εμπόρους μέσω του ChatGPT.

Οι χρήστες της έρευνας αγορών θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές με το Instant Checkout στο μέλλον, ανέφερε η OpenAI τη Δευτέρα.

Η OpenAI δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αγορών είναι οργανικά και βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμους ιστότοπους λιανικής πώλησης και ότι δεν θα μοιραστεί τις συνομιλίες των χρηστών με τους λιανοπωλητές. Είναι πιθανό η έρευνα αγορών να κάνει λάθη σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, δήλωσε η εταιρεία.

Η έρευνα αγορών διατίθεται στους χρήστες των πακέτων Free, Go, Plus και Pro της OpenAI που είναι συνδεδεμένοι στο ChatGPT.