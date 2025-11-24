Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κυβερνητικού φορέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένα σχέδιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εξαγορές για την ενίσχυση ευαίσθητων ψηφιακών υποδομών, μετέδωσε το Bloomberg τη Δευτέρα.

Η Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ο κύριος χρηματοοικονομικός βραχίονας της κυβέρνησης, εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας της Ιταλίας και θα μπορούσε να συντονίσει τις προσπάθειες, εάν η Ρώμη αποφασίσει να εντάξει βασικά περιουσιακά στοιχεία σε μια πιο ενοποιημένη δομή. Το δημοσίευμα πρόσθεσε πως δεν έχουν ληθεί οριστικές αποφάσεις για το θέμα.

Η ενοποίηση των προσπαθειών για την προστασία από απειλές θα συνεισφέρει στην προσπάθεια της Μελόνι να ενισχύσει τον κρατικό έλεγχο της ψηφιακής ασφάλειας, καθώς αυξάνονται οι επιθέσεις στο διαδίκτυο. Θα συμβάλει επίσης στην εξορθολογισμό των κατακερματισμένων περιουσιακών στοιχείων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας μια ενιαία πλατφόρμα για την υποστήριξη κυβερνητικών οργανισμών και στρατηγικών εταιρειών.

Αρκετοί σημαντικοί παράγοντες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ιταλία χειρίζονται ευαίσθητα θέματα για δημόσιους φορείς και εταιρείες κρίσιμης υποδομής. Η Tinexta, ένας όμιλος επιχειρηματικών υπηρεσιών εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, διαθέτει μια μονάδα που αναπτύσσει τεχνολογία και εργαλεία προστασίας που χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως η άμυνα, ο διαστημικός τομέας και η εθνική ασφάλεια. Στην ιδιοκτησιακή της δομή περιλαμβάνεται το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η Telecom Italia διαχειρίζεται την Telsy, μια εξειδικευμένη μονάδα κρυπτογράφησης που παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες για κυβερνητικούς φορείς. Η CDP και η ιταλική κυβέρνηση ελέγχουν τον μεγαλύτερο μέτοχο της Telecom Italia, την Poste Italiane.

Η κρατικά ελεγχόμενη Leonardo, ο μεγαλύτερος αμυντικός όμιλος της Ιταλίας, διατηρεί επίσης ένα σημαντικό τμήμα κυβερνοασφάλειας που παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες, συστήματα παρακολούθησης απειλών και ψηφιακής προστασίας σε στρατιωτικές και βιομηχανικές αγορές.

Η Ρώμη έχει επανεξετάσει τη γενικότερη στάση της απέναντι στις υβριδικές και κυβερνοαπειλές, με αξιωματούχους να προειδοποιούν για καθημερινές επιθέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και στρατηγικούς κλάδους.