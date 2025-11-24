Χρήστος Ταραντίλης: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την Εθνική Άμυνα και την Πολιτική Προστασία

Στο στρατηγικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην Άμυνα και την Πολιτική Προστασία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος της EY (Ernst & Young), Χρήστος Ταραντίλης, στο συνέδριο GenAI Summit στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι η ΑΙ δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά στρατηγικός μοχλός καινοτομίας που δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο προβλέπει, διαχειρίζεται και ανταποκρίνεται σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. «Χωρίς να αντικαθιστά τον άνθρωπο, η ΑΙ συνεισφέρει καθοριστικά στην Άμυνα και την Πολιτική Προστασία, υποστηρίζοντας σημαντικά την ικανότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα των ΑΙ αλγορίθμων να επεξεργάζονται ταυτόχρονα όλα τα είδη των δεδομένων (π.χ. ήχου, εικόνων, κειμένων) από διαφορετικές πηγές, όπως δορυφόρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, drones, σταθερούς αισθητήρες, κάμερες ασφαλείας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων επιτρέπει τον εντοπισμό προτύπων (patterns) και βασισμένες σε αυτά, την πραγματοποίηση αξιόπιστων προβλέψεων.

Ως παραδείγματα αξιοποίησης της ΑΙ στην Άμυνα, ανέφερε την πρόβλεψη εχθρικών επιθετικών ενεργειών, την πλοήγηση αυτόνομων μη-επανδρωμένων συστημάτων στο πεδίο, τη συντήρηση στρατιωτικών εξοπλισμών και κρίσιμων υποδομών, την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον καταμερισμό δυνάμεων σε πραγματικό χρόνο.

Αντίστοιχα, ανέφερε παραδείγματα χρήσης της ΑΙ στην Πολιτική Προστασία, όπως στον εντοπισμό περιοχών με υψηλή πιθανότητα πυρκαγιάς ή πλημμύρας, στην έγκαιρη ειδοποίηση πολιτών, στην ασφαλή εκκένωση περιοχών, και στη χρήση μη επανδρωμένων ρομποτικών συστημάτων σε επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε επίσης ότι ενοποιώντας δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε μια ενιαία πλατφόρμα, η ΑΙ επιτυγχάνει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης απεικόνισης της κατάστασης που επικρατεί στο πεδίο επιχειρήσεων και την παραγωγή αναφορών σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας σημαντικά τους διοικητές στην λήψη αποφάσεων.

Ο κ. Ταραντίλης επικεντρώθηκε τέλος στα προαπαιτούμενα που χρειάζεται να ικανοποιηθούν ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση της ΑΙ, και συγκεκριμένα: