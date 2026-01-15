OpenAI: Αναζητά «πραγματικά σενάρια» εργασίας για να εκπαιδεύσει τη μελλοντική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI απευθύνει κάλεσμα σε εξωτερικούς συνεργάτες και χρήστες να μοιραστούν «πραγματικά αρχεία» και «καθήκοντα» από τους χώρους εργασίας τους.

Στόχος της είναι η δημιουργία μιας ΤΝ που δεν θα «παπαγαλίζει» απλώς κείμενα, αλλά θα κατανοεί σε βάθος τη ροή εργασίας και τις σύνθετες επαγγελματικές διαδικασίες.

Το πρότζεκτ φαίνεται να αποτελεί μέρος των προσπαθειών της OpenAI να καθιερώσει μια ανθρώπινη βάση αναφοράς για διαφορετικές εργασίες, η οποία στη συνέχεια θα μπορεί να συγκριθεί με μοντέλα ΤΝ.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ξεκίνησε μια νέα διαδικασία αξιολόγησης για να μετρήσει την απόδοση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της σε σύγκριση με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους. Η OpenAI αναφέρει ότι αυτό αποτελεί βασικό δείκτη της προόδου της προς την επίτευξη της AGI, δηλαδή ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που υπερτερεί των ανθρώπων στις πιο οικονομικά σημαντικές εργασίες.

Η βιομηχανία της τεχνολογίας μετακινείται από τα απλά chatbots στους «AI Agents» (Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης), οι οποίοι θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες, όπως το να κλείνουν αεροπορικά εισιτήρια, να συντάσσουν αναφορές δαπανών ή να διαχειρίζονται ολόκληρα projects.

Για να γίνει αυτό, η AI χρειάζεται να δει πώς εργάζονται οι άνθρωποι στην πραγματικότητα – με όλα τα «λάθη», τις ιδιαιτερότητες και τις μη δομημένες διαδικασίες που δεν υπάρχουν στα εγχειρίδια.