OpenAI: Ανακοίνωσε το τελευταίο AI μοντέλο GPT-5.2

Η OpenAI ανακοίνωσε την Πέμπτη το πιο προηγμένο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, το GPT-5.2, και δήλωσε ότι είναι το καλύτερο που έχει προσφερθεί μέχρι σήμερα για καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Το μοντέλο είναι καλύτερο από τα προηγούμενα στη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων, την κατασκευή παρουσιάσεων, την αντίληψη εικόνων, τη συγγραφή κώδικα και την κατανόηση μεγάλου πλαισίου, όπως δήλωσε η OpenAI. Θα είναι διαθέσιμο στο chatbot ChatGPT της OpenAI και στη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) της.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του μοντέλου GPT-5.1 από την OpenAI. Οι ανταγωνιστές Anthropic και Google. Κυκλοφόρησαν επίσης νέα μοντέλα τον περασμένο μήνα, ωθώντας την OpenAI να κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για τη βελτίωση του ChatGPT και την αναβολή άλλων έργων.

«Ανακοινώσαμε αυτό το κόκκινο συναγερμό για να σηματοδοτήσουμε στην εταιρεία ότι θέλουμε να συγκεντρώσουμε πόρους σε έναν συγκεκριμένο τομέα, και αυτός είναι ένας τρόπος για να καθορίσουμε πραγματικά τις προτεραιότητες και να ορίσουμε τα πράγματα που μπορούν να τεθούν σε δεύτερη μοίρα», δήλωσε ο Fidji Simo, διευθύνων σύμβουλος εφαρμογών της OpenAI, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Έχουμε αυξήσει τους πόρους που επικεντρώνονται στο ChatGPT γενικά, θα έλεγα ότι αυτό βοηθά στην κυκλοφορία αυτού του μοντέλου, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα».

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι το GPT-5.2 θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Instant, Thinking και Pro. Η έκδοση Instant είναι ταχύτερη στη συγγραφή και την αναζήτηση πληροφοριών, η έκδοση Thinking είναι καλύτερη σε δομημένες εργασίες όπως η κωδικοποίηση και ο προγραμματισμός, ενώ η έκδοση Pro θα παρέχει τις πιο ακριβείς απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις, σύμφωνα με την OpenAI.

«Αυτό ήταν σε εξέλιξη για πολλούς, πολλούς μήνες», είπε ο Simo. «Ενώ είμαστε περήφανοι που μπορούμε να κυκλοφορούμε μοντέλα με γρήγορο ρυθμό, αυτή η συγκεκριμένη ενσωμάτωση ήταν σε εξέλιξη για αρκετό καιρό».