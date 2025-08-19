Πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ ολοκληρώθηκαν με νέα παγκόσμια ρεκόρ — αλλά μην περιμένετε να ξεπεράσουν σύντομα τους ανθρώπους στα 100 μέτρα, γράφει η Engadget.

Η τριήμερη διοργάνωση στο Πεκίνο, Κίνα, όπου ανθρωποειδή ρομπότ διαγωνίστηκαν σε αθλήματα από πυγμαχία μέχρι… καθαριότητα, έριξε αυλαία το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερες από 280 ομάδες από 16 χώρες — μεταξύ τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βραζιλία και φυσικά η Κίνα— συμμετείχαν με τα ρομπότ τους.

Η πλειονότητα των ομάδων προήλθε από πανεπιστήμια, όμως υπήρχαν και συμμετοχές από καθιερωμένες εταιρείες ρομποτικής, όπως η Unitree και η Fournier Intelligence. Εκατοντάδες ρομπότ πήραν μέρος σε κλασικά αθλήματα, όπως τρέξιμο, ποδόσφαιρο και πινγκ-πονγκ, αλλά και σε πιο πρακτικά καθήκοντα, όπως καθαρισμός ή διαλογή φαρμάκων. Η Unitree κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια (1.500 μέτρα, 400 μέτρα, 100 μέτρα και σκυταλοδρομία 4x100). Σύμφωνα με την εταιρεία, η μέγιστη ταχύτητα που σημείωσε ένα από τα ρομπότ της ήταν 4,78 μ./δευτ. (περίπου 16 χλμ./ώρα).

Στο αγώνισμα των 100 μέτρων, το ρομπότ της Unitree τερμάτισε σε 33,71 δευτερόλεπτα· πολύ μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ (9,58 δευτ. το 2009). Για τις περισσότερες ομάδες, το σπριντ αποτέλεσε περισσότερο μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητες των σχεδίων τους και να δοκιμάσουν τα ρομπότ σε ανταγωνιστικές συνθήκες.

Η μαζική υιοθέτηση τέτοιων ανθρωποειδών απέχει ακόμη αρκετά - ειδικά όταν πολλά από αυτά δεν μπορούν καν να αποφύγουν… να συγκρούονται μεταξύ τους.