Το πρωί του Σαββάτου, η Γερουσία της Καλιφόρνια ενέκρινε οριστικά ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το SB 53, για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θεσπίζει νέες απαιτήσεις διαφάνειας για τις μεγάλες εταιρείες.

Όπως περιγράφει ο συντάκτης του, ο γερουσιαστής Scott Wiener, το νομοσχέδιο «απαιτεί από τα μεγάλα εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης διαφάνεια όσον αφορά τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους, δημιουργεί μέτρα προστασίας των πληροφοριοδοτών για τους υπαλλήλους των εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης και δημιουργεί ένα δημόσιο cloud για την επέκταση της πρόσβασης σε υπολογιστές».

Σύμφωνα με το techcrunch, το νομοσχέδιο θα σταλεί τώρα στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ για υπογραφή ή άσκηση βέτο. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το SB 53, αλλά πέρυσι άσκησε βέτο σε ένα πιο εκτεταμένο νομοσχέδιο για την ασφάλεια, το οποίο είχε επίσης συντάξει ο Wiener, ενώ υπέγραψε ένα πιο περιορισμένο νομοσχέδιο που αφορούσε θέματα όπως τα deepfakes.

Την εποχή εκείνη, ο Νιούσομ αναγνώρισε τη σημασία της «προστασίας του κοινού από τις πραγματικές απειλές που θέτει αυτή η τεχνολογία», αλλά επέκρινε το προηγούμενο νομοσχέδιο του Wiener για την εφαρμογή «αυστηρών προτύπων» σε μεγάλα μοντέλα, ανεξάρτητα από το αν «χρησιμοποιούνταν σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, [εμπλέκονταν] σε κρίσιμες αποφάσεις ή στη χρήση ευαίσθητων δεδομένων».

Ο Wiener δήλωσε ότι το νέο νομοσχέδιο επηρεάστηκε από τις συστάσεις μιας επιτροπής πολιτικής αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία συγκάλεσε ο Newsom μετά την άσκηση του βέτο του.

Το Politico αναφέρει επίσης ότι το SB 53 τροποποιήθηκε πρόσφατα, έτσι ώστε οι εταιρείες που αναπτύσσουν «πρωτοποριακά» μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και έχουν ετήσια έσοδα κάτω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων να χρειάζεται να δημοσιοποιούν μόνο γενικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ενώ οι εταιρείες με υψηλότερα έσοδα θα πρέπει να υποβάλλουν πιο λεπτομερείς εκθέσεις.

Σε πρόσφατη επιστολή προς τον Νιούσομ, η OpenAI δεν ανέφερε συγκεκριμένα το SB 53, αλλά υποστήριξε ότι, για να αποφευχθούν «επαναλήψεις και ασυνέπειες», οι εταιρείες θα πρέπει να θεωρούνται συμμορφούμενες με τους κανόνες ασφάλειας της πολιτείας, εφόσον πληρούν τα ομοσπονδιακά ή ευρωπαϊκά πρότυπα.