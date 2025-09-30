Μήνυμα προς την Ταϊβάν και την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co για να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους στις ΗΠΑ έστειλε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

Το CNBC μετέδωσε πως σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Λούτνικ είπε ότι η Ουάσιγκτον έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με την Ταϊπέι σχετικά με την «50-50» κατανομή της παραγωγής ημιαγωγών, η οποία θα μείωνε σημαντικά την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Ταϊβάν.

Η Ταϊβάν λέγεται ότι παράγει πάνω από το 90% των προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως, κάτι που, σύμφωνα με τον Λούτνικ, αποτελεί λόγο ανησυχίας λόγω της απόστασης του νησιωτικού κράτους από τις ΗΠΑ και της εγγύτητάς του με την Κίνα.

«Ο στόχος μου, και ο στόχος αυτής της κυβέρνησης, είναι να μεταφέρουμε σημαντικά την παραγωγή τσιπ στην χώρα μας — πρέπει να κατασκευάζουμε τα δικά μας τσιπ. Η ιδέα που πρότεινα [στην Ταϊβάν] ήταν να φτάσουμε στο 50-50. Εμείς παράγουμε το μισό και εσείς παράγετε το μισό» ανέφερε ο Λούτνικ.

Ο στόχος των ΗΠΑ είναι να φτάσει περίπου το 40% της εγχώριας παραγωγής ημιαγωγών μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θα απαιτούσε τοπικές επενδύσεις άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως είπε.

Η κυριαρχία της Ταϊβάν στην παραγωγή τσιπ οφείλεται στην TSMC, τη μεγαλύτερη και πιο προηγμένη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο, η οποία αναλαμβάνει την παραγωγή για αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως η Nvidia και η Apple.

Η κρίσιμη θέση της Ταϊβάν στην παγκόσμια παραγωγή τσιπ πιστεύεται ότι έχει εξασφαλίσει την άμυνα του νησιωτικού κράτους έναντι άμεσων στρατιωτικών ενεργειών από την Κίνα, κάτι που συχνά αναφέρεται ως η θεωρία του «Silicon Shield».

Ο Λούτνικ υποβάθμισε το «Silicon Shield» και υποστήριξε ότι η Ταϊβάν θα ήταν ασφαλέστερη με μια πιο ισορροπημένη παραγωγή τσιπ μεταξύ των ΗΠΑ και της Ταϊβάν.

«Το επιχείρημά μου προς αυτούς ήταν, λοιπόν, αν έχετε το 95% [της παραγωγής τσιπ], πώς θα το πάρω για να σας προστατεύσω; Θα τα βάλετε σε αεροπλάνο; Θα τα βάλετε σε πλοίο;» σημείωσε.

Σύμφωνα με το σχέδιο 50-50, οι ΗΠΑ θα εξακολουθούν να «εξαρτώνται ουσιαστικά» από την Ταϊβάν, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να «κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο θεωρεί το δημοκρατικά κυβερνούμενο νησί της Ταϊβάν ως δικό του έδαφος και έχει δεσμευτεί να το ανακτήσει με τη βία, αν χρειαστεί. Το σημερινό κυβερνών κόμμα της Ταϊπέι έχει απορρίψει και αντιδράσει σε τέτοιες αξιώσεις.

Φέτος, ο κινεζικός στρατός πραγματοποίησε μια σειρά από μεγάλης κλίμακας ασκήσεις στα ανοικτά των ακτών της Ταϊβάν, δοκιμάζοντας τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Κατά τη διάρκεια μιας από τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας τον Απρίλιο, η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ταϊβάν.