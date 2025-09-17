Οι ΗΠΑ εξετάζουν προβλήματα για τα Model Y της Tesla

Η αμερικανική ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα σχετικά με καταγγελίες ότι οι λαβές των θυρών των SUV Model Y της Tesla δεν λειτουργούν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όπως μετέδωσε το TechCrunch, το Γραφείο Διερεύνησης Ελαττωμάτων (ODI) της υπηρεσίας ασφάλειας αποκάλυψε την έρευνα την Τρίτη, αφού έλαβε εννέα αναφορές από ιδιοκτήτες που δεν μπορούσαν να μπουν στα αυτοκίνητά τους. Το ODI γράφει ότι το πιο συνηθισμένο σενάριο αφορά γονείς που βγαίνουν από το αυτοκίνητό τους και δεν μπορούν να ανοίξουν τις πίσω πόρτες για να βγάλουν τα παιδιά τους.

Σε τέσσερις από αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την έκθεση του ODI, οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να σπάσουν ένα παράθυρο «για να μπορέσουν να μπουν ξανά στο όχημα».

Η είδηση για την έρευνα έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση από το Bloomberg μιας έρευνας για μια σειρά περιστατικών όπου ιδιοκτήτες (και επιβάτες) Tesla έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους μετά από ένα ατύχημα.

Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εξέταση του ODI, οι λαβές της Tesla μπορεί να καταστούν μη λειτουργικές εάν οι ηλεκτρονικές κλειδαριές των θυρών δεν λαμβάνουν επαρκή τάση από το σύστημα μπαταρίας του οχήματος. Ωστόσο, το ODI επισημαίνει επίσης στην προκαταρκτική του έκθεση ότι κανένας από τους ιδιοκτήτες που ανέφεραν το πρόβλημα αυτό στην υπηρεσία δεν ανέφερε ότι είδε προειδοποιήσεις για χαμηλή τάση της μπαταρίας.

Τα οχήματα της Tesla διαθέτουν χειροκίνητα μηχανισμούς απελευθέρωσης των θυρών, αν και βρίσκονται μόνο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το ODI, οι μηχανισμοί απελευθέρωσης των θυρών μπορεί να είναι δύσκολα προσβάσιμοι για τα παιδιά, ενώ ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους.

Σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης της Tesla, είναι δυνατό να αποκατασταθεί η τροφοδοσία των ηλεκτρονικών κλειδαριών των θυρών, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία πολλών βημάτων που απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.