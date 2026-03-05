Απώλειες κατέγραψαν την Πέμπτη στη Wall Street οι μετοχές της Nvidia και της Advanced Micro Devices, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ ετοιμάζει διατάξεις που απαιτούν άδειες για τις εξαγωγές τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρούσε άνω του 1% (μετά τις 21:00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) ενώ ο τίτλος της AMD υποχωρούσε άνω του 2%.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως οι προτεινόμενοι κανόνες θα απαιτούν από τις εταιρείες να ζητούν την έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης για σχεδόν όλες τις εξαγωγές επιταχυντών AI από την Nvidia και την AMD, επεκτείνοντας τους τρέχοντες περιορισμούς που καλύπτουν περίπου 40 χώρες σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.

Με βάση το πλάνο της Ουάσινγκτον, οι αποστολές έως 1.000 από τις τελευταίες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) GB300 της Nvidia θα υποβάλλονται σε διαδικασία εξέτασης με ορισμένες δυνατότητες εξαίρεσης. Οι μεγαλύτερες αποστολές θα απαιτούν προέγκριση πριν από την αίτηση αδειών εξαγωγής και ενδέχεται να υπόκεινται σε όρους όπως η αποκάλυψη του επιχειρηματικού μοντέλου ή επισκέψεις κυβερνητικών αρχών στις εγκαταστάσεις.

Για εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν τις 200.000 μονάδεςGB300 που ανήκουν σε μία εταιρεία σε μία χώρα, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία έγκρισης. Οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν τέτοιες εξαγωγές μόνο σε συμμάχους που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις ασφάλειας και αντίστοιχες επενδύσεις στην αμερικανική Τεχνητή Νοημοσύνη, αν και το σχέδιο κανονισμού δεν προσδιορίζει το ποσοστό επένδυσης.

Οι κανονισμοί δεν προορίζονται να λειτουργήσουν ως απαγόρευση εξαγωγών, αλλά θα καθιερώσουν το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ως θεσμικό «φύλακα» (gatekeeper) της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις τους θα χρειάζονται την έγκριση του αμερικανικού τπουργείου Εμπορίου για να αγοράσουν τα τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται από εταιρείες όπως η OpenAI και η Alphabet για την τροφοδοσία μοντέλων όπως το ChatGPT και το Gemini.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει ο κόσμος να χρησιμοποιεί την αμερικανική τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα δώσει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο του εάν οι χώρες μπορούν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων AI και υπό ποιες συνθήκες.