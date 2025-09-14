Techcrunch

Τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην πνευματική ζωή, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, που εξετάζει τη δημοτικότητα θρησκευτικών chatbot και εφαρμογών.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η εφαρμογή Bible Chat έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια downloads, ενώ η εφαρμογή Hallow έφτασε πέρυσι στην πρώτη θέση του App Store της Apple.

Στην πλειονότητά τους, αυτές οι εφαρμογές έχουν ως στόχο να κατευθύνουν τους χρήστες προς τη θρησκευτική διδασκαλία και τις Γραφές για να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους - αν και τουλάχιστον μία ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλήσουν με τον Θεό.

Ωστόσο, αυτά τα chatbot βασίζονται σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιασμένα να επιβεβαιώνουν τις απόψεις των χρηστών - σε σημείο που μπορεί να ενισχύσουν ψευδαισθητική ή συνωμοσιολογική σκέψη.

Η καθηγήτρια Χάιντι Κάμπελ, από το πανεπιστήμιο Texas A&M, η οποία μελετά τη σχέση μεταξύ ψηφιακής κουλτούρας και θρησκείας, προειδοποίησε ότι τα chatbot «μας λένε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε».

«Δεν χρησιμοποιούν πνευματική διάκριση» ανέφερε η Κάμπελ. «Χρησιμοποιούν δεδομένα και μοτίβα».