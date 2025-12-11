Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το «Πρόσωπο της Χρονιάς 2025» του TIME

Από το 1801, η ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου αποτελεί στιγμή υψηλού συμβολισμού, συγκεντρώνοντας την πολιτική και οικονομική ελίτ της χώρας. Στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, το βλέμμα στράφηκε στους τεχνολογικούς κολοσσούς που κάθονταν τιμητικά στις πρώτες σειρές. Ωστόσο, την ίδια μέρα, μια σχεδόν άγνωστη κινεζική εταιρεία, η DeepSeek, παρουσίαζε ένα νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης που συγκλόνισε τις αγορές και ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Silicon Valley.

Την επομένη, οι Σαμ Άλτμαν, Λάρι Έλισον και Μασαγιόσι Σον κατέφθασαν στον Λευκό Οίκο ανακοινώνοντας «Stargate», μια επένδυση έως 500 δισ. δολαρίων σε κέντρα δεδομένων ΑΙ. Αυτές οι δύο ημέρες προανήγγειλαν όσα θα ακολουθούσαν: έναν καταιγιστικό τεχνολογικό ανταγωνισμό, αστρονομικά ποσά και μια νέα, βαθιά σύμπλεξη μεταξύ δημόσιας πολιτικής και ιδιωτικής ισχύος.

Το 2025 ήταν η χρονιά κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκάλυψε πλήρως τη δυναμική της. Κάθε ζήτημα – από την ιατρική έρευνα μέχρι την επιχειρηματική στρατηγική – φαινόταν να βρίσκει λύση μέσω ΑΙ. Η τεχνολογία επιτάχυνε την επιστήμη, πολλαπλασίασε την παραγωγικότητα και δημιούργησε δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητες. «Κάθε βιομηχανία τη χρειάζεται, κάθε χώρα πρέπει να την αναπτύξει», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Ωστόσο, η πρόοδος συνοδεύτηκε από κόστος: ακραία ενεργειακή κατανάλωση, εξαφάνιση θέσεων εργασίας, έξαρση παραπληροφόρησης και αύξηση της εξάρτησης από λίγους τεχνολογικούς ηγέτες, σε βαθμό που θυμίζει τη χρυσή εποχή των βιομηχανικών βαρόνων. Η οικονομία, ολοένα πιο δεμένη με τις εταιρείες ΑΙ, κινδυνεύει από φούσκες, ενώ η κοινωνία παλεύει να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας τεχνολογίας που αναπτύσσεται ταχύτερα από τους μηχανισμούς ελέγχου της.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά το εξώφυλλο του TIME με τον Mark III, «τη μηχανή που σκέφτεται», βρισκόμαστε πλέον στον κόσμο που δημιούργησαν οι διάδοχοί της. Γι' αυτό, το TIME αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι που οραματίστηκαν και οικοδόμησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη υπήρξαν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του 2025- εκείνοι που καθόρισαν το παρόν και διαμορφώνουν το μέλλον μας.






