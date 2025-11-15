Καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να εξετάζουν το κατά πόσο η άνοδος στις μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «φούσκα» που είναι έτοιμη να σκάσει, το CNBC εστίασε την Παρασκευή στο εάν όντως οι αποτιμήσεις των επιχειρήσεων του τεχνολογικού κλάδου είναι υπερτιμημένες.

Το αμερικανικό δίκτυο φιλοξένησε δηλώσεις του επικεφαλής της γερμανικής DeepL, Γιάρεκ Κουτιλόφσκι, που υποστήριξε ότι «πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις για μια φούσκα στον ορίζοντα».

Ωστόσο, ακόμα και με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, η βιομηχανία της τεχνολογίας παραμένει αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της AI, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lyft, Ντέιβιντ Ρίσερ.

«Ας είμαστε σαφείς, βρισκόμαστε σίγουρα σε μια χρηματοοικονομική φούσκα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, σωστά; Επειδή πρόκειται για μια απίστευτη, μετασχηματιστική τεχνολογία. Κανείς δεν θέλει να μείνει πίσω».

Ο Ρίσερ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της χρηματοοικονομικής φούσκας και των προοπτικών του κλάδου.

«Τα κέντρα δεδομένων και όλη η δημιουργία μοντέλων, όλα αυτά θα έχουν μια πολύ μακρά διάρκεια ζωής, επειδή είναι μετασχηματιστικά. Κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη» ανέφερε.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεχνολογικών εταιρειών εξέφρασαν επίσης τις προοπτικές τους σχετικά με τη ζήτηση Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις για το 2026, καθώς οι επενδυτές αναζητούν οποιαδήποτε ένδειξη για το πώς θα είναι η κατάσταση.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα για τις επιχειρήσεις και... όλοι μπορούμε να λειτουργούμε σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά την αποδοτικότητα», είπε ο Κουτιλόφσκι.

Δαπάνες 4 τρισ. δολαρίων;

Παρά τις ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις και τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν φαίνεται να επιβραδύνονται.

Μια έκθεση της ομάδας επιχειρηματικών κεφαλαίων Accel που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι η ανάπτυξη της νέας χωρητικότητας των data centers για την AI προβλέπεται να φτάσει τα 117 γιγαβάτ έως το 2030, κάτι που μεταφράζεται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες αξίας περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση της Accel, απαιτούνται έσοδα ύψους περίπου 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποπληρωμή αυτών των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ωστόσο, δεν πιστεύουν όλοι ότι είναι απαραίτητες αυτές οι μεγάλες δαπάνες.

Ο Μπεν Χάρμπουργκ, διευθύνων εταίρος της Novo Capital, λέει ότι τα ποσά που συζητούν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για μελλοντικές επενδύσεις μπορεί να είναι υπερβολικά.

«Ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα για το πόση ενέργεια θα χρειαστεί, πόσα τσιπ θα χρειαστούν, αν και, πάλι, νομίζω ότι πιθανότατα υπάρχει μεγαλύτερη φούσκα εκεί παρά στο μπροστινό μέρος, στο πραγματικό προϊόν», δήλωσε ο Χάρμπουργκ.