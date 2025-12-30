Octopus Energy: Αποσπά την AI εταιρεία Kraken Technologies σε αποτίμηση 8,65 δισ. δολαρίων

Η βρετανική startup ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Octopus Energy ετοιμάζεται να αποσπάσει την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης της, Kraken Technologies, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το CNBC.

Η Origin Energy, η οποία κατέχει σημαντικό μερίδιο στην Octopus, ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι η Octopus άντλησε 1 δισ. δολάρια στον πρώτο αυτόνομο γύρο χρηματοδότησής της, αποτιμώντας την επιχείρηση στα 8,65 δισ. δολάρια. Ο γύρος χρηματοδότησης ανοίγει τον δρόμο για την απόσπαση, με την Octopus να στοχεύει στην ολοκλήρωση του διαχωρισμού έως τα μέσα του 2026, σύμφωνα με την Origin.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι «ένας μεγάλος πελάτης της Kraken», χωρίς να τον κατονομάζει, καθώς και το hedge fund D1 Capital Partners του Daniel Sundheim συμμετείχαν στον γύρο επένδυσης. Η Origin θα επενδύσει επίσης 140 εκατ. δολάρια στο πλαίσιο της διαδικασίας.

«Με την υπογραφή αυτού του σημαντικού νέου πελάτη, η Kraken πλησιάζει ραγδαία τον στόχο των 100 εκατομμυρίων λογαριασμών πελατών, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο CEO της Origin, Φρανκ Καλαμπρία.

Η Octopus Energy θα διατηρήσει ποσοστό 13,7% στην Kraken, έπειτα από την απόφαση της Octopus, ενώ το ποσοστό της Origin στην Kraken θα παραμείνει στο 22,7%.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι συναλλαγές τοποθετούν την Octopus και την Kraken σε ισχυρή θέση για να ξεκλειδώσουν την επόμενη φάση ανάπτυξής τους, με την κατάλληλη κεφαλαιακή δομή ως βάση», πρόσθεσε ο Καλαμπρία.

Η Kraken προμηθεύει λογισμικό ενέργειας σε εταιρείες κοινής ωφέλειας, μεταξύ των οποίων οι EDF και E.ON. Τα συμβολαιοποιημένα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδά της υπερδιπλασιάστηκαν τους τελευταίους 18 μήνες, σύμφωνα με την Origin Energy.

Νωρίτερα φέτος, ο CEO της Kraken, Αμίρ Οράντ, δήλωσε στο CNBC και την εκπομπή «Squawk Box Europe» ότι η εταιρεία διαθέτει «μια πολύ ισχυρή επενδυτική βάση» που επικεντρώνεται στην ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Η Kraken έχει ωφεληθεί από την ιδιοκτησία της από την Octopus, καθώς όλο και περισσότερες ενεργειακές εταιρείες αδειοδοτούν τις λειτουργίες της, μετατρέποντας την εταιρεία σε αυτό που ο Οράντ περιέγραψε ως «το σύγχρονο λειτουργικό σύστημα για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας».