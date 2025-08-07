Ο Τραμπ απαιτεί την εκδίωξη του CEO της Intel - Το ιστορικό των σχέσεων του Ταν με την Κίνα

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την Πέμπτη από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, να παραιτηθεί αμέσως, λέγοντας ότι βρίσκεται σε «μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων» μετά την εμφάνιση ερωτημάτων σχετικά με τους δεσμούς του με κινεζικές εταιρείες.

«Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Reuters υπενθυμίζει πως π Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Τομ Κότον έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Intel την Τετάρτη με ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του νέου Ταν με κινεζικές εταιρείες και μια πρόσφατη ποινική υπόθεση που αφορά την πρώην εταιρεία του Cadence Design.

Γράφοντας για να «εκφράσει την ανησυχία του για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων της Intel και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ο Κότον ρώτησε στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Intel, Φρανκ Γιέρι, εάν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας γνώριζε για τις κλητεύσεις που είχαν σταλεί στην Cadence κατά τη διάρκεια της θητείας του Ταν ως διευθύνοντος συμβούλου, πριν τον προσλάβει η Intel.

Ο Κότον ρώτησε ποια μέτρα είχαν ληφθεί για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες.

Ρώτησε επίσης εάν το διοικητικό συμβούλιο της Intel απαίτησε από τον Ταν να αποχωρήσει από εταιρείες κατασκευής τσιπ στην Κίνα που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό ή το Κομμουνιστικό Κόμμα, και εάν ο Ταν αποκάλυψε επαρκώς άλλες σχέσεις με κινεζικές εταιρείες λόγω της συμμετοχής της Intel στο πρόγραμμα Secure Enclave, μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν για να εξασφαλίσει την ασφαλή προμήθεια μικροηλεκτρονικών για την άμυνα.