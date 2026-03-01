Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία που επιτρέπει στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της σε διαβαθμισμένα δίκτυα. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Πενταγώνου και της ανταγωνίστριας εταιρείας Anthropic σχετικά με τους όρους χρήσης της AI σε στρατιωτικά συστήματα.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το Πεντάγωνο πίεζε τις εταιρείες να επιτρέψουν τη χρήση των μοντέλων τους για «όλους τους νόμιμους σκοπούς», ενώ η Anthropic επιδίωξε να θέσει σαφή όρια, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μαζική εγχώρια παρακολούθηση και τα πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Σε εκτενή ανακοίνωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν επιχείρησε να περιορίσει συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπονομεύσει δημοκρατικές αξίες αντί να τις προστατεύσει.

Περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι της OpenAI και 300 της Google υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας από τις εταιρείες τους να στηρίξουν τη θέση της Anthropic. Ωστόσο, μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια την εταιρεία και διέταξε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τη χρήση των προϊόντων της εντός έξι μηνών.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι η Anthropic επιχειρεί να αποκτήσει «δικαίωμα βέτο» στις επιχειρησιακές αποφάσεις του αμερικανικού στρατού και την χαρακτήρισε κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Anthropic απάντησε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση και ότι θα προσφύγει νομικά εάν επιβληθούν περιορισμοί.

Ο Άλτμαν υποστήριξε ότι η συμφωνία της OpenAI με το Πεντάγωνο περιλαμβάνει εγγυήσεις για τα ζητήματα που αποτέλεσαν σημείο τριβής. Μεταξύ των βασικών αρχών, ανέφερε, είναι η απαγόρευση μαζικής εγχώριας παρακολούθησης και η διατήρηση ανθρώπινης ευθύνης στη χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Η OpenAI θα αναπτύξει τεχνικές δικλίδες ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται κατάχρηση των μοντέλων, ενώ μηχανικοί της εταιρείας θα συνεργάζονται με το Πεντάγωνο για την ασφαλή χρήση τους. Σύμφωνα με τον Άλτμαν, η εταιρεία θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να αρνηθεί αιτήματα χρήσης που παραβιάζουν τις αρχές της.