Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των κέντρων δεδομένων, το ζήτημα του πώς είναι καλύτερο να τροφοδοτηθεί αυτή η υποδομή έρχεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο.

Σε ένα σημείωμα αυτή την εβδομάδα, η Barclays, βασιζόμενη σε πληροφορίες από τον πάροχο κατανεμημένης ενέργειας INNIO, εξέτασε τον πιθανό ρόλο των κινητήρων αερίου στην κάλυψη της ζήτησης.

Η INNIO, που δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά από τη General Electric το 2018 της επιχείρησης κατανεμημένης ενέργειας, περιλαμβάνει τις μάρκες Jenbacher και Waukesha.

Η εταιρεία είναι σημαντικός προμηθευτής κινητήρων αερίου για τις αγορές ενέργειας και συμπίεσης και η Barclays υπογράμμισε ότι η INNIO αναφέρει περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ παραγγελιών εξοπλισμού τους τελευταίους δώδεκα μήνες (Αύγουστος 2025), περίπου 2,7 φορές περισσότερες επιχειρηματικές παραγγελίες B2B, με ώθηση από τη ζήτηση στα κέντρα δεδομένων της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης παραγγελίας 1,2 GW για βασική παροχή ισχύος και σχέδια να θέσει σε λειτουργία περίπου 2 GW ισχύος το 2026.

Η Barclays δήλωσε ότι τα κέντρα δεδομένων οδηγούν σημαντική αύξηση των παραγγελιών κινητήρων αερίου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν σχέδια να τεθεί σε λειτουργία περίπου 2 GW ισχύος για κέντρα δεδομένων το 2026.

Ενώ δεν αναμένεται να κυριαρχήσει κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία, η Barclays είπε ότι η INNIO βλέπει διαφορές μεταξύ των επιλογών.

Οι κινητήρες πετρελαίου περιορίζονται στην εφεδρική ισχύ. Όλοι οι κινητήρες αερίου δεν είναι ίδιοι, με τους υψηλής ταχύτητας κινητήρες Jenbacher τύπου 6 να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κέντρων δεδομένων. Οι τουρμπίνες αερίου έχουν ορισμένους περιορισμούς, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και υψόμετρα. Οι κυψέλες καυσίμου παραμένουν ακριβές και έχουν χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα.

Η Barclays τόνισε ότι οι κατανεμημένοι κινητήρες αερίου θα μπορούσαν να παίξουν έναν αυξανόμενο ρόλο καθώς οι φόρτοι εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τις ανάγκες σε ισχύ.

Τα κέντρα δεδομένων αναζητούν όλο και περισσότερο ανθεκτική, επεκτάσιμη και αποδοτική παραγωγή ενέργειας για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, και οι κινητήρες αερίου εμφανίζονται ως μία από τις τεχνολογίες που εξετάζονται μαζί με τις τουρμπίνες και τις κυψέλες καυσίμου.