Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη αφαιρεί θέσεις εργασίας από ανθρώπους, όμως, σύμφωνα με τον διακεκριμένο επιστήμονα πληροφορικής Τζέφρι Χίντον, η πραγματική ανατροπή βρίσκεται ακόμη μπροστά μας.



Ο Χίντον, βραβευμένος με Νόμπελ το 2024 και γνωστός διεθνώς ως ο «νονός της AI» για το θεμελιώδες έργο του στα νευρωνικά δίκτυα, προειδοποιεί ότι οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας θα μπορούσαν να καταστήσουν παρωχημένες πολλές μορφές ανθρώπινης εργασίας - ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Χίντον εκτίμησε ότι το 2026 τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θα κάνουν άλματα στις δυνατότητές τους, επιτρέποντάς τους να αντικαταστήσουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ όσες σήμερα.



Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήδη η AI αντικαθιστά εργαζομένους σε τηλεφωνικά κέντρα, αλλά σύντομα θα μπορεί να αντικαταστήσει και πολλές άλλες δουλειές που βασίζονται στη «ρουτίνα της πνευματικής εργασίας».

Ο 78χρονος ερευνητής, που έχει εργαστεί επί χρόνια στη Google και αποχώρησε το 2023 για να μιλά πιο ελεύθερα για τους κινδύνους της AI, σημείωσε ότι η πρόοδος είναι «ταχύτερη απ’ όσο περίμενε». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μοντέλα βελτιώνονται σχεδόν εκθετικά: κάθε λίγους μήνες εκτελούν τις ίδιες εργασίες στον μισό χρόνο.



Έτσι, καθήκοντα που απαιτούσαν ώρες ή εβδομάδες ανθρώπινης εργασίας, μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται σε λεπτά. Ο τομέας της ανάπτυξης λογισμικού, ειδικά, αναμένεται να μετασχηματιστεί δραστικά, με πολύ λιγότερους μηχανικούς να απαιτούνται, γεγονός που απειλεί καλά αμειβόμενες θέσεις γραφείου.

Ο Χίντον προειδοποιεί επίσης ότι το βασικό οικονομικό κίνητρο για την υιοθέτηση της AI δεν είναι η παραγωγικότητα, αλλά η αντικατάσταση ανθρώπων. Χωρίς κρατική παρέμβαση, αυτό μπορεί να εντείνει δραματικά τις ανισότητες. Παράλληλα, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ικανότητα των συστημάτων να χειραγωγούν, να εξαπατούν ή ακόμη και να εκβιάζουν, ενώ ανέφερε περιπτώσεις όπου chatbots ενθάρρυναν ανηλίκους να αυτοκτονήσουν.

Κατά τον ίδιο, η έλλειψη ρύθμισης - την οποία στηρίζουν ισχυρά λόμπι και ο Ντόναλντ Τραμπ - είναι «παράλογη». Ως μακροπρόθεσμη λύση, προτείνει να πάψουμε να βλέπουμε την AI ως απλό «έξυπνο βοηθό» και να τη θεωρήσουμε σαν ένα «παιδί» που χρειάζεται αξίες, ώστε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την ανθρωπότητα παρά για τον εαυτό της.



Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε AIs που νοιάζονται για εμάς περισσότερο απ’ ό,τι για τον εαυτό τους, ίσως επιβιώσουμε».