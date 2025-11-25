Ό. Κεφαλογιάννη: Η ψηφιακή καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής του σύγχρονου ελληνικού τουρισμού

«Το μέλλον του ελληνικού τουρισμού βασίζεται στην αυθεντικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας με έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας». Αυτό επισήμανε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο 4ο GenAI Summit SE Europe, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο επικεντρωμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη συζήτηση, η υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας, και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ενίσχυση την ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των προορισμών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε, ωστόσο, ότι για να είναι πραγματικά αποτελεσματικά τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας, απαιτούνται ισχυρά συστήματα διακυβέρνησης, ξεκάθαροι στόχοι, αξιόπιστα δεδομένα και συντονισμένη διαχείριση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δημιουργία των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs), του σύγχρονου μοντέλου τουριστικής διακυβέρνησης που θα λειτουργεί ως επιτελικό κέντρο διαχείρισης, προώθησης και προβολής του προορισμού, με τη συνεργασία του βασικού τρίπτυχου κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα.

Όπως εξήγησε, οι οργανισμοί αυτοί έχουν ως αντικείμενο τη συνολική διαχείριση και προβολή των προορισμών μέσα από στενή συνεργασία του κεντρικού κράτους, των τοπικών κοινωνιών και των φορέων του τουρισμού.

Μέσα από αξιόπιστα δεδομένα για την τουριστική ανάπτυξη ενισχύεται η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, ενώ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχείριση των τουριστικών προορισμών με χρήση τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι προορισμοί σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους, κατανοούν τις ανάγκες των ταξιδιωτών, λαμβάνουν αποφάσεις και αναπτύσσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους.

Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, κεντρικό έργο ως προς τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί ο επανασχεδιασμός της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης VisitGreece.gr, η οποία θα ενσωματώνει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης δεύτερης γενιάς.



Επιπλέον, η Υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη θεματικών ψηφιακών πλατφορμών που θα υποστηρίζουν ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και γαστρονομικός τουρισμός, ο θαλάσσιος και καταδυτικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας. Οι πλατφόρμες αυτές θα ενσωματώνουν τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για προσωποποιημένη πληροφόρηση και βελτιωμένες υπηρεσίες προς τους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), σημειώνοντας ότι αποτελεί εργαλείο για την αναβάθμιση της εμπειρίας στους προορισμούς, ιδίως για τις νεότερες γενιές ταξιδιωτών. Τόνισε ότι η επαυξημένη πραγματικότητα ενισχύει ουσιαστικά τις εμπειρίες πολιτιστικού τουρισμού, καθιστώντας πιο ελκυστική την εμπειρία επίσκεψης σε μνημεία και χώρους πολιτισμού.

Εξίσου σημαντικό έργο, πρόσθεσε, αποτελεί η εφαρμογή mAiGreece, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσφέρει προσωποποιημένες ταξιδιωτικές πληροφορίες, δυνατότητα άμεσης βοήθειας μέσω σύνδεσης με το 112, καθώς και πολυγλωσσική υποστήριξη.

Κλείνοντας, η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι στόχος είναι κάθε ταξιδιώτης να ανακαλύπτει τη μοναδικότητα της Ελλάδας, ενώ ο τουρισμός να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. «Αυτό το μέλλον χτίζουμε για τον ελληνικό τουρισμό».



Οι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η ΤΝ, είναι εργαλεία που μας βοηθούν να προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες, και να κατανοήσουμε τις ταξιδιωτικές τάσεις ώστε να προβάλλουμε καλύτερα και να προστατεύσουμε τους προορισμούς μας».