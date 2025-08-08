Ο CEO της Intel απάντησε στον Τραμπ για την παραίτηση του

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία κατασκευής βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική ημιαγωγών κυβέρνηση για να διευκρινίσει τις ανησυχίες και να διασφαλίσει την παροχή ακριβών πληροφοριών, μετά την απαίτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την άμεση παραίτησή του.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον διευθύνοντα σύμβουλο «εξαιρετικά διχασμένο» λόγω των δεσμών του με κινεζικές εταιρείες, εκφράζοντας αμφιβολίες για τα σχέδια αναστροφής της πορείας της προβληματικής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Μια αλλαγή στην ηγεσία θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στην Intel, η οποία αποτελεί στυλοβάτη των προσπαθειών των ΗΠΑ να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή τσιπ. Πέρυσι, εξασφάλισε 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις, τη μεγαλύτερη δαπάνη στο πλαίσιο του νόμου CHIPS Act του 2022, για την κατασκευή νέων εργοστασίων στο Οχάιο και σε άλλες πολιτείες.

Ο Ταν δήλωσε ότι συμμερίζεται τη δέσμευση του προέδρου για την προώθηση της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Intel «υποστηρίζει πλήρως» τις προσπάθειες της εταιρείας να μετασχηματίσει τις δραστηριότητές της και να αυξήσει την παραγωγή προηγμένων τσιπ αργότερα φέτος, πρόσθεσε ο Ταν σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εταιρείας.

«Η φήμη μου έχει χτιστεί πάνω στην εμπιστοσύνη – στο να κάνω αυτό που λέω ότι θα κάνω και να το κάνω με τον σωστό τρόπο... με τον ίδιο τρόπο που ηγούμαι της Intel», είπε. «Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που έχουν τεθεί και να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τα γεγονότα».

Η παρέμβαση του Τραμπ αποτέλεσε μια σπάνια περίπτωση όπου ένας πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε δημοσίως την απομάκρυνση ενός διευθύνοντος συμβούλου και πυροδότησε συζήτηση μεταξύ των επενδυτών.

Η Intel δήλωσε ότι πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις που συνάδουν με την ατζέντα «America First» του Τραμπ.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την κυβέρνηση», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση την Πέμπτη.

Το Reuters ανέφερε τον Απρίλιο ότι ο ίδιος ο Ταν, μέσω επενδυτικών κεφαλαίων που έχει ιδρύσει ή διαχειρίζεται, επένδυσε σε κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εργολάβων και προμηθευτών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, μεταξύ Μαρτίου 2012 και Δεκεμβρίου 2024.

Η αναφορά βασίστηκε σε μια ανασκόπηση κινεζικών εταιρικών βάσεων δεδομένων που διασταυρώθηκαν με λίστες των ΗΠΑ και αναλυτών για εταιρείες με συνδέσεις με τον κινεζικό στρατό.

Πηγή με γνώση του θέματος είχε δηλώσει τότε στο Reuters ότι ο Ταν είχε εκχωρήσει τις συμμετοχές του σε οντότητες στην Κίνα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι κινεζικές βάσεις δεδομένων που εξέτασε το Reuters τότε είχαν καταγράψει πολλές από τις επενδύσεις του ως τρέχουσες, και το Reuters δεν μπόρεσε τότε να διαπιστώσει την έκταση των εκχωρήσεων του.