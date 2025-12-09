Nvidia: Πράσινο φως από το Τραμπ για την πώληση τσιπ στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social πως δίνει το πράσινο φως στον «κολοσσό» των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, Nvidia, να πουλήσει τα προηγμένα τσιπ H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα.

«Θα προστατεύσουμε την εθνική ασφάλεια, θα δημιουργήσουμε αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα διατηρήσουμε την ηγετική θέση της Αμερικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του ανέφερε ότι η απόφαση αυτή αφορά και άλλες εταιρείες όπως την Intel και την AMD. Σύμφωνα με το BBC, η απόφαση αυτή του Τραμπ προήλθε μετά από πιέσεις που άσκησε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Η Nvidia, η κορυφαία εταιρεία κατασκευής τσιπ και η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, βρέθηκε τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και της είχε απαγορευτεί η πώληση των πιο προηγμένων τσιπ της στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ αναίρεσε την απαγόρευση πώλησης τσιπ τον Ιούλιο, ωστόσο απαίτησε από την Nvidia να καταβάλει το 15% των εσόδων της από την Κίνα στην αμερικανική κυβέρνηση.

Έπειτα, ως απάντηση, το Πεκίνο διέταξε τις τεχνολογικές εταιρείες του να σταματήσουν να αγοράζουν τσιπ της Nvidia.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει στην αμερικανική βιομηχανία τσιπ να ανταγωνιστεί για να υποστηρίξει τις υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και την κατασκευή στην Αμερική», ανέφερε η Nvidia στο BBC.

Το H200 της Nvidia είναι μια γενιά πίσω από το τσιπ Blackwell, το οποίο θεωρείται ο πιο προηγμένος ημιαγωγός τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε στο BBC τον Σεπτέμβριο ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία».

Επίσης, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Κίνα, η οποία έχει αναπτύξει δικά της τσιπ, βρίσκεται πολύ κοντά στις ΗΠΑ όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η Nvidia χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ, ενώ οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν μικρή άνοδο μετά την είδηση.