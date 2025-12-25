Nvidia: Παραχωρεί άδεια χρήσης της τεχνολογίας της Groq

Η Nvidia προχωρά σε παραχώρηση άδειας χρήσης της τεχνολογίας της Groq - μιας εταιρείας που διεκδικεί μερίδιο στην αγορά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης- και ταυτόχρονα εντάσσει στο δυναμικό της τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

Ειδικότερα, η Nvidia σύναψε μη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης με τη Groq, ανταγωνίστρια στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nvidia θα προσλάβει τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Groq, Τζόναθαν Ρος την πρόεδρο της εταιρείας Sunny Madra, καθώς και άλλα στελέχη.

Σύμφωνα με το CNBC, η Nvidia αποκτά περιουσιακά στοιχεία της Groq έναντι 20 δισ. δολαρίων. Η Nvidia, ωστόσο, δήλωσε στο TechCrunch ότι δεν πρόκειται για εξαγορά της εταιρείας και απέφυγε να σχολιάσει το εύρος της συμφωνίας.

Αν οι πληροφορίες του CNBC επιβεβαιωθούν, η συναλλαγή αυτή θα είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Nvidia, ενισχύοντας περαιτέρω την κυριαρχία της στην κατασκευή τσιπ, με τη Groq στο πλευρό της.

Καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται ραγδαία, με τις GPU της Nvidia να έχουν καθιερωθεί ως βιομηχανικό πρότυπο.

Την ίδια στιγμή, η Groq αναπτύσσει έναν διαφορετικό τύπο τσιπ, γνωστό ως LPU (Language Processing Unit - μονάδα επεξεργασίας γλώσσας), το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μπορεί να εκτελεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) έως και δέκα φορές ταχύτερα, καταναλώνοντας το ένα δέκατο της ενέργειας.

Ο Τζόναθαν Ρος είναι γνωστός για τη συνεισφορά του σε τέτοιου είδους καινοτομίες. Κατά τη θητεία του στην Google, συμμετείχε στην εφεύρεση της TPU (Tensor Processing Unit – μονάδα επεξεργασίας τενσόρων), ενός εξειδικευμένου επιταχυντή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Σεπτέμβριο, η Groq άντλησε 750 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης, με αποτίμηση 6,9 δισ. δολάρια. Η ανάπτυξή της υπήρξε ραγδαία: η εταιρεία αναφέρει ότι σήμερα υποστηρίζει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για περισσότερους από 2 εκατομμύρια προγραμματιστές, έναντι περίπου 356.000 την προηγούμενη χρονιά.