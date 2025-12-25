CNN: Το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία είναι πραγματικό - Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη

Σε κλειστή συζήτηση στο Whitehall, που διοργάνωσε το λονδρέζικο think tank Royal United Services Institute (RUSI), αμυντικοί παράγοντες κατέληξαν σε απαισιόδοξο συμπέρασμα: το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για έναν πόλεμο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις πληροφοριών, θα μπορούσε να ξεσπάσει μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, συνάντηση συμμετείχαν εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικοί, κυβερνητικοί και ΝΑΤΟϊκοί αξιωματούχοι, ερευνητές και άνθρωποι της αμυντικής βιομηχανίας, στη βάση της αξιολόγησης ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για πιθανή άμεση σύγκρουση με την Ευρώπη.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν αρκεί μόνο η αύξηση των δαπανών. Απαιτείται και αλλαγή νοοτροπίας, με τις κυβερνήσεις να εξηγούν στους πολίτες ότι η περίοδος όπου η Ευρώπη μπορούσε να αγνοεί τον κίνδυνο πολέμου έχει τελειώσει. Ο καθηγητής Σαμ Γκριν (King’s College London) σημείωσε ότι οι κοινωνίες δείχνουν διάθεση να συζητήσουν το θέμα, ενώ οι κυβερνήσεις παραμένουν διστακτικές.

Υπάρχει, λένε, αυξανόμενη συναίνεση ότι η Ρωσία ήδη διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» μέσω δολιοφθορών, παραπληροφόρησης, παρεμβολών GPS στη Βαλτική και παραβιάσεων του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου, κατηγορίες που η Μόσχα αρνείται. Ο Γκριν προειδοποίησε ότι η ορατότητα τέτοιων περιστατικών εντείνει τον φόβο, ακόμη και για σοβαρό ατύχημα σε πολιτική αεροπλοΐα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχει προειδοποιήσει πως η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του ΝΑΤΟ μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ μίλησε για πιθανή ετοιμότητα έως το 2029. Στα κράτη της Βαλτικής η ανησυχία φτάνει έως το σενάριο επίθεσης σε τρία χρόνια, με συχνές αναφορές στα έτη 2027-2028.

Το ΝΑΤΟ έχει σχέδια άμυνας, αλλά ο Τζακ Γουότλινγκ (RUSI) προειδοποιεί ότι οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τα απαραίτητα βήματα υλοποίησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανασκόπηση από τους Τζορτζ Ρόμπερτσον, Ρίτσαρντ Μπάρονς και Φιόνα Χιλ ζητά ενίσχυση υποδομών, εφεδρειών και πολιτικής άμυνας. O Μπάρονς εκτιμά ότι με τον σημερινό ρυθμό χρειάζονται περίπου 10 χρόνια, ενώ το διαθέσιμο παράθυρο μπορεί να είναι 3-5.

Μετά δεκαετίες «μερίσματος ειρήνης», η εξάρτηση από τις ΗΠΑ αμφισβητήθηκε έντονα. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά κράτη αυξάνουν δαπάνες: κατά το ΝΑΤΟ, 31 από τα 32 μέλη πιάνουν φέτος τον στόχο 2% του ΑΕΠ και συμφωνήθηκε νέος στόχος 5% έως το 2035. Δημοσκοπήσεις Eurobarometer δείχνουν ότι 78% των Ευρωπαίων ανησυχούν για άμυνα και ασφάλεια στην επόμενη πενταετία.



