Nvidia: Επεκτείνει την κυριαρχία της στα AI τσιπ - Εξαγόρασε την Groq έναντι 20 δισ. δολ.

Η Nvidia προχωρά σε μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις της στον χώρο των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, συμφωνώντας να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία της νεοσύστατης εταιρείας Groq, έναντι περίπου 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το CNBC.

Σύμφωνα με τον Alex Davis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Disruptive, η οποία ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της Groq τον Σεπτέμβριο, η συμφωνία ολοκληρώθηκε γρήγορα, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε μόλις συγκεντρώσει 750 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση περίπου 6,9 δισ. δολαρίων. Μεταξύ των επενδυτών στον γύρο ήταν η BlackRock, η Neuberger Berman, η Samsung, η Cisco, η Altimeter και η 1789 Capital.

Η Groq ανακοίνωσε σε ανάρτηση ιστολογίου ότι συνήψε μη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης με την Nvidia για την τεχνολογία inference της, χωρίς να αποκαλύπτει την τιμή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Jonathan Ross, η πρόεδρος Sunny Madra και άλλα ανώτερα στελέχη θα ενταχθούν στην Nvidia για να προωθήσουν και να κλιμακώσουν την αδειοδοτημένη τεχνολογία. Ταυτόχρονα, η Groq θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία, με τον οικονομικό επικεφαλής Simon Edwards ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Davis διευκρίνισε στο CNBC ότι η Nvidia αποκτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Groq, με εξαίρεση τη νεοσύστατη cloud υπηρεσία της εταιρείας, το GroqCloud, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία της Nvidia, ξεπερνώντας την εξαγορά της Mellanox το 2019 για περίπου 7 δισ. δολάρια. Στα τέλη Οκτωβρίου, η Nvidia διέθετε 60,6 δισ. δολάρια σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επεκτείνει τις δυνατότητες της εταιρείας, ενσωματώνοντας τους επεξεργαστές χαμηλής καθυστέρησης της Groq στην αρχιτεκτονική Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia, εξυπηρετώντας μεγαλύτερο φάσμα φόρτων εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Nvidia δεν εξαγοράζει τη Groq ως εταιρεία, αλλά παραχωρεί άδειες και προσλαμβάνει ταλαντούχους υπαλλήλους της.

Πρόκειται για μια κίνηση που ακολουθεί μικρότερες συμφωνίες όπως η πρόσληψη του CEO της Enfabrica, Rochan Sankar, και άλλων στελεχών με αντίστοιχη παραχώρηση τεχνολογίας, καθώς και την ευρύτερη στρατηγική της Nvidia να επενδύει σε νεοσύστατες εταιρείες τσιπ και στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Crusoe, η Cohere και η CoreWeave.

Η Groq, που ιδρύθηκε το 2016 από πρώην μηχανικούς, μεταξύ των οποίων ο Ross, είχε σχεδιάσει το δικό της τσιπ TPU ως εναλλακτική στις GPU της Nvidia. Φέτος στοχεύει σε έσοδα 500 εκατ. δολαρίων, εκμεταλλευόμενη τη ζήτηση για τσιπ επιταχυντές AI. Η συμφωνία με την Nvidia έγινε παρά το γεγονός ότι η Groq δεν επιδίωκε πώληση, αναδεικνύοντας τη στρατηγική κίνηση της Nvidia για ενίσχυση της κυριαρχίας της στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, άλλες νεοσύστατες εταιρείες όπως η Cerebras Systems επιδιώκουν επίσης να ανταγωνιστούν την Nvidia, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δυναμική του κλάδου των τσιπ AI και τον στρατηγικό ρόλο της Nvidia σε αυτόν.