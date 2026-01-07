NVIDIA: Ο ρόλος του ισραηλινής κατασκευής GPU Rubin στον νέο υπερυπολογιστή

Στην ετήσια εκδήλωση CES (Consumer Technology Association) στο Λας Βέγκας, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρουσίασε έναν υπερυπολογιστή βασισμένο στον επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς Rubin.

Ο επεξεργαστής συνδυάζεται με πέντε άλλα τσιπ που έχουν σχέση με το Ισραήλ: τον νέο κεντρικό επεξεργαστή Vera, το NVLink 6 Switch, το ConnectX-9 SuperNIC, το BlueField-4 DPU και το Spectrum-6 Ethernet Switch, που αναπτύχθηκαν στο κέντρο της εταιρείας στο Yokne'am.

Η μονάδα επεξεργασίας γραφικών(GPU) Rubin αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο των τσιπ της Nvidia, μετά το Blackwell Ultra (B300), και αποκαλύφθηκε πέρυσι μαζί με την επόμενη γενιά, το Feynman.

Τώρα, όμως, ο Χουάνγκ αποκάλυψε την αρχιτεκτονική των data centers στα οποία θα εγκατασταθεί το τσιπ και εξήγησε την εξάρτησή του από το ισραηλινό κέντρο ανάπτυξης: προκειμένου να καταστεί ο διακομιστής αποδοτικός και γρήγορος για την εκπαίδευση μοντέλων Tεχνητής Nοημοσύνης και ως βάση για την Agentic AI (της Τεχνητής Νοημοσύνης που δρα αυτόνομα).

Κάθε GPU Rubin θα ενσωματωθεί σε έναν νέο υπερυπολογιστή μαζί με έναν νέο επεξεργαστή πυρήνα και τέσσερις επεξεργαστές επικοινωνιών που αναπτύχθηκαν στο Ισραήλ.

Ο Χουάνγκ εξήρε τη δραστηριότητα επικοινωνιών της Nvidia με βάση την ισραηλινή εταιρεία Mellanox, λέγοντας ότι χάρη σε αυτήν, η Nvidia ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία επικοινωνιών στον κόσμο και ότι τα τσιπ επικοινωνιών της είχαν φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι επεξεργαστές επικοινωνούσαν μεταξύ τους, εξοικονομώντας δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή νέων server farms.

Ανέφερε ιδιαίτερα την υποστήριξη της Nvidia για τα ανοιχτά μοντέλα, λέγοντας ότι «το 2025 ήταν η χρονιά των ανοιχτών μοντέλων», ως μέρος της στρατηγικής της να πωλεί προϊόντα όπως τσιπ, διακομιστές και λογισμικό παράλληλα με δωρεάν μοντέλα. Μεταξύ άλλων, η Nvidia ανέφερε την υποστήριξη για το νέο μοντέλο βίντεο της ισραηλινής εταιρείας Lightricks, LTX-2.

Το τσιπ Rubin βρίσκεται σε παραγωγή, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο στο εμπόριο μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο συνδυασμός «Vera Rubin» πήρε το όνομά του από την Αμερικανίδα αστρονόμο, η έρευνα της οποίας σχετικά με την περιστροφή των γαλαξιών υποστήριξε την υπόθεση της ύπαρξης σκοτεινής ύλης.

Μέρος της ανάπτυξης του επεξεργαστή πυρήνα Vera πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί στην ανάπτυξη επεξεργαστών πυρήνα στο Ισραήλ, χάρη στο γεγονός ότι τα κορυφαία προϊόντα της Intl σε αυτόν τον τομέα αναπτύχθηκαν στη χώρα.