Οι Αυστραλοί πλέον πρέπει να αποδείξουν ότι είναι άνω των 18 ετών για να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενήλικες, σύμφωνα με νέους νόμους που τέθηκαν σε ισχύ πρόσφατα, όπως αναφέρει το BBC.

Οι κανονισμοί αυτοί καλύπτουν πορνογραφικό υλικό, βιντεοπαιχνίδια με βαθμολογία R και chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στόχος είναι η προστασία των παιδιών από επιβλαβές διαδικτυακό υλικό, με τις πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως δήλωσε η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Διαδικτυακής Ασφάλειας.

Η επίτροπος Τζούλι Ίνμαν Γκραντ τόνισε ότι ενώ η κοινωνία περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων σε μπαρ, καταστήματα ποτών και καζίνο, στο διαδίκτυο δεν υπήρχαν ανάλογοι περιορισμοί, αφήνοντας τα παιδιά εκτεθειμένα σε περιεχόμενο για ενηλίκους.

Οι νέοι νόμοι ακολουθούν την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για άτομα κάτω των 16 ετών, που είχε υιοθετηθεί τρεις μήνες νωρίτερα, αλλά εγείρουν ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας και την προσπάθεια των χρηστών να παρακάμψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.

Στο παρελθόν, οι Αυστραλοί που επισκέπτονταν ιστοσελίδες ενηλίκων έπρεπε απλώς να δηλώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών, κάνοντας κλικ σε ένα πλαίσιο. Τώρα, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυστηρότερους ελέγχους, που μπορεί να περιλαμβάνουν αναγνώριση προσώπου, ψηφιακές ταυτότητες και στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται μηχανές αναζήτησης, καταστήματα εφαρμογών, κοινωνικά δίκτυα, ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου και chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Έρευνα έδειξε ότι ένα στα τρία παιδιά 10-17 ετών είχε δει υλικό σεξουαλικού περιεχομένου και πάνω από το 70% είχε εκτεθεί σε βίαιο ή αυτοτραυματικό περιεχόμενο, καθώς και σε πληροφορίες για διατροφικές διαταραχές. Η αυστραλιανή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Crikey ανέφερε ότι μεγάλες πλατφόρμες είχαν ήδη απαγορεύσει στους Αυστραλούς την πρόσβαση, συμμορφούμενες με τους νέους κανονισμούς.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι νόμοι έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς οι έφηβοι χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία όπως VPN ή πλατφόρμες peer-to-peer για να παρακάμψουν τους περιορισμούς. Οι νέοι κανόνες μπορεί να μειώσουν την τυχαία έκθεση σε επικίνδυνο περιεχόμενο, αλλά εγείρουν ανησυχίες για το απόρρητο των ενηλίκων χρηστών.

Κριτική προέρχεται επίσης από τον καθηγητή Σεθ Λάζαρ, ο οποίος θεωρεί ότι οι νέες πολιτικές είναι τεχνολογικά ανεπαρκείς και αντίθετες στις φιλελεύθερες αξίες, προτείνοντας ότι οι γονικοί έλεγχοι σε επίπεδο παρόχου λειτουργικού συστήματος θα ήταν πιο αποτελεσματικοί.