Νέος αστεροειδής ανακαλύφθηκε με τη χρήση του τηλεσκοπίου James Webb

Ένας μέχρι πρότινος άγνωστος αστεροειδής, μεγέθους του Κολοσσαίου της Ρώμης, ανακαλύφθηκε τυχαία με τη χρήση του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, ενώ η ερευνητική ομάδα Ευρωπαίων αστρονόμων εστίαζε σε αστεροειδή κύριας ζώνης, για να λήψη εικόνων βαθμονόμησης. Ειδικότερα, εστίαζε στον αστεροειδή της κύριας ζώνης (10920) 1998 BC1, που αρχικά ανακαλύφθηκε το 1998, αναφέρει το CNN.

«Εντοπίσαμε –εντελώς απροσδόκητα– έναν μικρό αστεροειδή σε δημόσια διαθέσιμες παρατηρήσεις βαθμονόμησης MIRI», δήλωσε ο Τόμας Μίλλερ, αστρονόμος στο Ινστιτούτο Max Planck για Εξωγήινη Φυσική στη Γερμανία. Όπως συμπλήρωσε, «οι μετρήσεις είναι μερικές από τις πρώτες μετρήσεις MIRI που στοχεύουν το εκλειπτικό επίπεδο και η δουλειά μας δείχνει ότι πολλά νέα αντικείμενα θα ανιχνευθούν με αυτό το όργανο».

Αρχικά, οι ερευνητές θεώρησαν τεχνητή αποτυχία τις εικόνες αυτονόμησης που τράβηξαν στην προσπάθειά να παρατηρήσουν τον αστεροειδή (10920) 1998, επειδή το αντικείμενο φαινόταν πολύ φωτεινό. Κατόπιν περαιτέρω έρευνας διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που είχε φωτογραφηθεί ήταν ένας νέος αστεροειδής.

Ο άγνωστος αστεροειδήςπέρασε μπροστά από το τον αστεροειδή της κύριας ζώνης. Ο μικρός διαστημικός βράχος έχει μήκος μεταξύ 328 και 656 πόδια (100 έως 200 μέτρα) και βρίσκεται στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ του Άρη και του Δία.

