Μια νέα εφαρμογή με το όνομα Neon Mobile έχει εκτοξευθεί στο App Store των ΗΠΑ, φτάνοντας στο Νο. 2 της κατηγορίας «Social Networking». Η εφαρμογή υπόσχεται να πληρώνει χρήστες για τις ηχογραφήσεις των τηλεφωνικών τους κλήσεων, τις οποίες στη συνέχεια πουλά σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Neon δίνει 0,30 δολάρια το λεπτό για κλήσεις μεταξύ χρηστών της εφαρμογής και έως 30 δολάρια την ημέρα για κλήσεις προς οποιονδήποτε άλλον. Υπάρχει επίσης σύστημα παραπομπών. Η άνοδος της εφαρμογής υπήρξε εντυπωσιακή: από την 476η θέση στις 18 Σεπτεμβρίου, έφτασε στο Νο. 6 γενικά στο iPhone, σύμφωνα με το TechCrunch.

Οι όροι χρήσης δηλώνουν ότι η εφαρμογή μπορεί να καταγράφει τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, αλλά ισχυρίζεται ότι αποθηκεύει μόνο τη δική σας πλευρά, εκτός αν μιλάτε με άλλον χρήστη της Neon. Τα δεδομένα πωλούνται για την «ανάπτυξη, εκπαίδευση και βελτίωση» συστημάτων AI. Ωστόσο, οι όροι δίνουν στην εταιρεία πολύ ευρεία άδεια χρήσης: μπορούν να πουλήσουν, τροποποιήσουν, αναπαράγουν ή διανείμουν τις ηχογραφήσεις σας σχεδόν με οποιονδήποτε τρόπο.

Νομικοί ειδικοί σημειώνουν ότι η μονομερής ηχογράφηση πιθανώς αποφεύγει τους νόμους περί υποκλοπών που σε πολλές πολιτείες απαιτούν συναίνεση και των δύο μερών. Παρ’ όλα αυτά, εκφράζονται ανησυχίες για το πόσο πραγματικά οι διατηρείται η ανωνυμία των χρηστών μέσα από τα δεδομένα. Η φωνή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απάτη ή πλαστές κλήσεις, ενώ δεν είναι σαφές τι κάνουν οι «εταιρικοί εταίροι» με αυτά.

Η εφαρμογή δεν ενημερώνει τους χρήστες ότι καταγράφονται, ούτε προειδοποιεί τον παραλήπτη της κλήσης. Ο ιδρυτής της, Άλεξ Κιάμ, φαίνεται να δραστηριοποιείται από ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και είχε λάβει χρηματοδότηση από την Upfront Ventures.

Το φαινόμενο δείχνει πόσο έχει απευαισθητοποιήσει το AI τους χρήστες απέναντι στην ιδιωτικότητα. Εκεί όπου παλιότερα τέτοιες πρακτικές θεωρούνταν σκάνδαλο, τώρα αρκετοί φαίνεται να δέχονται να ανταλλάξουν την προσωπική τους ζωή με μικρή οικονομική ανταμοιβή — συχνά χωρίς να συνειδητοποιούν το πραγματικό ρίσκο για τους ίδιους αλλά και για τους συνομιλητές τους.