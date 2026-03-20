Nέο μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Μακεδονίας–Columbia: Όταν η AI συναντά την εκπαίδευση και τις τέχνες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να αποκτά ρόλο και σε πεδία πέρα από την οικονομία και τη βιομηχανία της τεχνολογίας, όπως η εκπαίδευση και η ψυχική υγεία των μαθητών. Ένα νέο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιχειρεί να διερευνήσει αυτή τη διασταύρωση τεχνολογίας, εκπαίδευσης και δημιουργικών τεχνών.

Ειδικότερα, σε ενημερωτική συνάντηση στην Αθήνα το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Teachers College του Columbia University παρουσίασαν το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Mental Health, Schooling and the A(I)rts», το οποίο συνδέει διεπιστημονικά το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Teachers College του Columbia University. Το πρόγραμμα είναι ξενόγλωσσο (στην αγγλική γλώσσα) και απευθύνεται σε Έλληνες και διεθνείς φοιτητές.

Όπως επισημάνθηκε, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) «Mental Health, Schooling and the A(I)rts» έρχεται να καλύψει ένα κενό στα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας στο σχολείο. Βασικά εργαλεία προς τον στόχο αυτό είναι η εκπαίδευση των φοιτητών:

α) στις αρχές και τη μεθοδολογία των συμμετοχικών τεχνών και

β) στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να συνδράμει στη διαδικασία εντοπισμού προβληματικών συμπεριφορών και θεμάτων ψυχικής υγείας, στον σχεδιασμό λύσεων και στην ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην ψυχική υγεία και ευζωία των μαθητών.

Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, Λήδα Στάμου, επισήμανε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα στηριχθεί στην ανάπτυξη πιο ευέλικτων πρωτοκόλλων ψυχικής και συναισθηματικής υποστήριξης. Όπως σημείωσε, μέσα από το πρόγραμμα αυτό, αλλά και άλλα που αναμένεται να ακολουθήσουν, μπορεί να αναπτυχθεί μια σημαντική σύμπραξη των ελληνικών πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Τα ερεθίσματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η ακαδημαϊκή αυτή προσέγγιση ήταν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Τέσσερις στους δέκα νέους σήμερα βιώνουν καταθλιπτικές διαταραχές

Ένας στους επτά εφήβους δηλώνει ότι αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές

Το 48%, δηλαδή σχεδόν οι μισές καταστάσεις ψυχικής υγείας, εμφανίζονται πριν από την ενηλικίωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα τα προγράμματα ψυχικής υγείας

Ο ΟΟΣΑ και η UNESCO επισημαίνουν την ανάγκη διάγνωσης προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσα στο σχολικό περιβάλλον

Οι εκπαιδευτικοί είναι συχνά εκτεθειμένοι στα φαινόμενα ψυχικών διαταραχών στο σχολείο

Εκπαιδευτικοί που επηρεάζονται λιγότερο από τέτοιες πιέσεις οικοδομούν καλύτερες σχέσεις με τους μαθητές, τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο

Θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να προκύψουν μέσα από τις συμμετοχικές τέχνες, όπως η κίνηση-χορός, το δράμα και οι ρόλοι, καθώς και οι εικαστικές τέχνες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Το προτεινόμενο ΚΠΜΣ στοχεύει στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς και ζητήματα ψυχικής υγείας, να προλαμβάνουν σχετικά φαινόμενα και να προάγουν την ψυχική ευεξία των παιδιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική - εργαστηριακή εκπαίδευση στους παραπάνω τομείς και στις μεταξύ τους διεπιστημονικές συνδέσεις. Η εργαστηριακή εκπαίδευση θα αφορά όχι μόνο προσομοιώσεις της σχολικής τάξης αλλά και πραγματικά περιβάλλοντα, μέσω ασκήσεων πεδίου.