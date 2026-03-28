Νέο δάνειο 40 δισ. δολαρίων της SoftBank παραπέμπει σε δημόσια προσφορά της OpenAI το 2026

Η SoftBank εξασφάλισε ένα νέο δάνειο 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να καλύψει τη δέσμευσή της να επενδύσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο της ρεκόρ άντλησης 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον κατασκευαστή μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο ιαπωνικός όμιλος την Παρασκευή.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το δάνειο είναι άνευ εξασφαλίσεων και έχει διάρκεια 12 μηνών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αποπληρωθεί ή να αναχρηματοδοτηθεί έως το επόμενο έτος.

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι δανειστές εκτιμούν πως η πολυαναμενόμενη δημόσια προσφορά της OpenAI στο χρηματιστήριο θα πραγματοποιηθεί όντως αργότερα φέτος, όπως έχουν αναφέρει μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το CNBC.

Το δάνειο παρέχεται από την JPMorgan Chase, τη Goldman Sachs και τέσσερις ιαπωνικές τράπεζες.

Δεδομένου ότι η αρχική δημόσια προσφορά της OpenAI αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, εάν πραγματοποιηθεί φέτος, είναι πιθανό να προσφέρει στη SoftBank τη ρευστότητα που χρειάζεται για να εξοφλήσει το χρέος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η νέα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανεβάζει το συνολικό ποντάρισμα της SoftBank στον κατασκευαστή του ChatGPT σε πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια.