Nebius: Θα κατασκευάσει ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη

Η Nebius ανακοίνωσε την Τρίτη σχέδια για την κατασκευή ενός νέου κέντρου δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης στη Φινλανδία, το οποίο αναμένεται να καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης όταν ολοκληρωθεί, ενισχύοντας την υπολογιστική υποδομή που απαιτείται για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιοχή.

Το νέο κέντρο θα εγκατασταθεί στη φινλανδική πόλη Λαπεενράντα, με χωρητικότητα έως 310 MW, και η Nebius αναμένει ότι θα ξεκινήσει να προμηθεύει τους πρώτους πελάτες έως το 2027.

«Κατασκευάζουμε στη Φινλανδία εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε την παρουσία μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nebius, Αρκάντι Βόλοζ. Πρόσθεσε ότι η Λαπεενράντα αποτελεί σημαντική προσθήκη στην παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων χωρητικότητας της εταιρείας.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη. Η γαλλική νεοσύστατη Mistral εξασφάλισε χρηματοδότηση 830 εκατομμυρίων δολαρίων για κέντρο δεδομένων κοντά στο Παρίσι, ενώ τον Φεβρουάριο είχε ανακοινώσει σχέδιο 1,2 δισ. ευρώ για υποδομές στη Σουηδία. Η βρετανική Nscale συγκέντρωσε πρόσφατα 2 δισ. δολάρια με αποτίμηση 14,6 δισ. δολαρίων, σχεδιάζοντας ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την εγχώρια αγορά.

Το 2025, τα MGX, Bpifrance, Mistral και Nvidia παρουσίασαν σχέδια για πανεπιστημιούπολη Τεχνητής Νοημοσύνης 1,4 GW στη Γαλλία, ενώ η Brookfield ανακοίνωσε επένδυση έως και 9,9 δισ. δολαρίων σε κέντρο δεδομένων στη Σουηδία. Η OpenAI σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Nscale, να λανσάρει το κέντρο δεδομένων τύπου Stargate στη Νορβηγία.

Παρά την αυξανόμενη δέσμευση για Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως υψηλή τιμή ενέργειας, δυσκολίες σύνδεσης με τα εθνικά δίκτυα και περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές.

Η Nebius, με έδρα την Ολλανδία και εισηγμένη στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται σε κορυφαίο neocloud στην Ευρώπη, με στόχο να ξεπεράσει τα 3 GW συμβατικής ισχύος έως το τέλος του έτους. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 2,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Στην περιοχή EMEA, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πάνω από 750 MW, μεταξύ άλλων και ένα κέντρο κοντά στη Λιλ της Γαλλίας, με χωρητικότητα 240 MW, ενώ στο Μιζούρι των ΗΠΑ προχωρά στην ανάπτυξη του πρώτου της γιγαβάτ κέντρου δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.