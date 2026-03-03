Ένα από τα κύρια προβλήματα με συσκευές όπως τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες βιντεοσκόπησης, είναι ότι συχνά δεν διακρίνονται από τα κανονικά γυαλιά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να σας βιντεοσκοπούν χωρίς να το γνωρίζετε. Τώρα όμως υπάρχει μια εφαρμογή που μπορεί να ανιχνεύσει και να σας ειδοποιήσει όταν κάποιος κοντά σας φοράει έξυπνα γυαλιά ή ενδεχομένως άλλη τεχνολογία που βιντεοσκοπεί συνεχώς.

Ο λόγος για την εφαρμογή για Android, Nearby Glasses, η οποία σαρώνει συνεχώς για σήματα που εκπέμπονται από τεχνολογία με Bluetooth, όπως φορητές συσκευές που κατασκευάζονται από τις Meta (και Oakley) και Snap, και σας ειδοποιεί με e-mail εάν κάποιος, σε κοντινή απόσταση από εσάς, φορά έξυπνα γυαλιά (smart glasses). Δημιουργός της εφαρμογής, ο Yves Jeanrenaud.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TechCrunch, η εφαρμογή ανιχνεύει κοντινά σήματα Bluetooth που περιέχουν ένα δημόσια εκχωρημένο αναγνωριστικό μοναδικό για τον κατασκευαστή της συσκευής Bluetooth. Εάν η εφαρμογή ανιχνεύσει ένα σήμα Bluetooth από μια κοντινή συσκευή υλικού κατασκευασμένη από τη Meta ή τη Snap, η εφαρμογή θα στείλει στον χρήστη μια ειδοποίηση.

Μιλώντας στο TechCrunch, ο Jeanrenaud είπε ότι η εφαρμογή μπορεί να είναι επιρρεπής σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να ανιχνεύσει, σε κοντινή απόσταση, ένα headset εικονικής πραγματικότητας κατασκευασμένο από τη Meta και να ειδοποιήσει τον χρήστη νομίζοντας ότι είναι ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά κατασκευασμένα από τον ίδιο κατασκευαστή συσκευών. Ωστόσο, τα headset εικονικής πραγματικότητας είναι συνήθως μεγαλύτερα και πιο εμφανή σε κάποιον που τα φοράει.

«Για να το δοκιμάσω», αναφέρει οJeanrenaud, «εγκατέστησα την εφαρμογή σε ένα τηλέφωνο Android και περπάτησα στη γειτονιά της πόλης μου και διαπίστωσα (προς έκπληξή μου) ότι δεν υπήρχαν χρήστες έξυπνων γυαλιών και δεν έλαβα καμία ειδοποίηση.

Αλλά επειδή η εφαρμογή το επιτρέπει, πρόσθεσα ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό Bluetooth (0x004C), το οποίο μου επέτρεψε να αναζητήσω κοντινές συσκευές της Apple – και η συσκευή δοκιμής μου γέμισε αμέσως με ειδοποιήσεις (όπως ήταν αναμενόμενο), πιθανώς εντοπίζοντας κάθε συσκευή της Apple που βρισκόταν κοντά μου. Αυτό έδειξε ότι η εφαρμογή λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί».

Ο Jeanrenaud συνεχίζει να προσθέτει νέες λειτουργίες και δήλωσε ότι υπάρχει ζήτηση για μια εφαρμογή για iPhone, αλλά αυτό εξαρτάται από τον ελεύθερο χρόνο και τη διαθεσιμότητα.

Μιλώντας για την εφαρμογή, ο Jeanrenaud είπε: «Φυσικά, είναι μια τεχνική λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα (το οποίο ενισχύεται από την τεχνολογία) και δεν θα εξαφανιστεί σύντομα», και περιέγραψε την εφαρμογή ως «μια απελπισμένη πράξη αντίστασης, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει τουλάχιστον κάποιον».