Νέα υπηρεσία cloud από την Amazon με έδρα την Ευρώπη

Η AWS της Amazon λάνσαρε την Πέμπτη μια νέα υπηρεσία cloud που εδρεύει εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, απαντώντας στις ανησυχίες των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων που παρέχουν κυρίως πάροχοι με βάση τις ΗΠΑ, προσφέροντας μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εναλλακτική.

Το AWS European Sovereign Cloud διαθέτει κέντρα δεδομένων που είναι φυσικά και νομικά διαχωρισμένα από τους υπόλοιπους διακομιστές της αμερικανικής εταιρείας, δήλωσε η Amazon Web Services, ο μεγαλύτερος πάροχος cloud παγκοσμίως, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτό θα επιτρέψει στο cloud να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύσουν τις εξαγωγές λογισμικού, δήλωσε στο Reuters ο Chief Technology Officer της AWS Γερμανίας, Michael Hanisch.

Οι Ευρωπαίοι χρήστες αναζητούν εναλλακτικές

Οι Ευρωπαίοι αναζητούν ολοένα και περισσότερο εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην κυριαρχία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, λόγω ανησυχιών για τη νομική πρόσβαση των αρχών στα δεδομένα.

Ο νόμος Cloud Act υποχρεώνει τους παρόχους με έδρα τις ΗΠΑ να παρέχουν στις αρχές πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμη και αν αυτά είναι αποθηκευμένα στο εξωτερικό.

Οι άλλοι δύο μεγάλοι αμερικανικοί πάροχοι cloud, η Microsoft (MSFT.O) και η Google της Alphabet διεκδικούν επίσης πελάτες με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας δεδομένων.

Η Microsoft, κατόπιν αιτήματος, αποθηκεύει τα δεδομένα Ευρωπαίων πελατών αποκλειστικά σε κέντρα δεδομένων εντός Ευρώπης, ενώ η Google ανακοίνωσε πέρυσι επενδύσεις ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (6,41 δισ. δολάρια) σε κέντρα δεδομένων στη Γερμανία.

Επένδυση άνω των 7,8 δισ. ευρώ

Το πρώτο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της AWS κατασκευάζεται στο ομόσπονδο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, που περιβάλλει το Βερολίνο, δήλωσε ο Hanisch.

Προβλέπεται η κατασκευή περισσότερων κέντρων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με συνολικές επενδύσεις άνω των 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόσθεσε.

Το cloud θα προστατεύεται με ελέγχους, εγγυήσεις κυριαρχίας και νομικές διασφαλίσεις που πληρούν τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με την AWS.

Το ευρωπαϊκό cloud της AWS θα λειτουργεί και θα παρακολουθείται από γερμανική εταιρεία, της οποίας η διοίκηση και το συμβουλευτικό συμβούλιο θα στελεχώνονται από πολίτες της ΕΕ, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει τελικά να διαθέτουν υπηκοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ, πρόσθεσε ο Hanisch.

Η AWS δεν έχει θέσει συγκεκριμένο στόχο πελατών για τη συγκεκριμένη υπηρεσία cloud, ανέφερε.