Νέα έρευνα ΕΕ για την Google σχετικά με την κατάταξη των ειδεσεογραφικών μέσων στην αναζήτηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέα έρευνα για τη μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, σχετικά με τον τρόπο που κατατάσσει τα ειδησεογραφικά μέσα στα αποτελέσματα αναζήτησης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η έρευνα, που αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη, θα εξετάσει ισχυρισμούς ότι η Google υποβαθμίζει εκδότες που δημοσιεύουν «περιεχόμενο τρίτων» προωθητικού χαρακτήρα, όπως χορηγούμενα ή διαφημιστικά άρθρα. Οι εκδότες ειδήσεων υποστηρίζουν ότι αυτά τα άρθρα είναι κρίσιμα για το επιχειρηματικό τους μοντέλο, αναφέρει το Investing.

Η έρευνα εμπίπτει στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), νομοθεσίας που αποσκοπεί στο να αποτρέψει τους μεγάλους «ψηφιακούς πυλωρούς» από το να βλάπτουν αθέμιτα άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πλατφόρμες τους. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τον DMA μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Η Google βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση για πολλές πιθανές παραβιάσεις του DMA στην Ε.Ε., μεταξύ των οποίων έρευνες σχετικά με το αν η μηχανή αναζήτησής της ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες έναντι των ανταγωνιστών και αν εμποδίζει τους προγραμματιστές να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε προσφορές εκτός του app store της.

Η νέα έρευνα έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την επιβολή προστίμου ύψους 2,95 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google για τις πρακτικές της στη διαφήμιση μέσω αναζητήσεων. Η συγκεκριμένη ποινή προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με την επιβολή πρόσθετων δασμών κατά της Ευρώπης.