Η OpenAI καθυστερεί εκ νέου την κυκλοφορία του «adult mode», μιας λειτουργίας του ChatGPT που θα επιτρέπει σε επαληθευμένους ενήλικες χρήστες να έχουν πρόσβαση περιεχόμενο για ενηλίκους.

Σύμφωνα με το TechCrunch, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τη λειτουργία τον Οκτώβριο, γράφοντας ότι «τον Δεκέμβριο, καθώς θα εφαρμόσουμε πιο πλήρως τον έλεγχο ηλικίας και στο πλαίσιο της αρχής μας να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για επαληθευμένους ενήλικες».

Η έναρξη της λειτουργίας είχε ήδη μετατεθεί μία φορά — από τον Δεκέμβριο, όταν ο Άλτμαν φέρεται να είχε στείλει εσωτερικό υπόμνημα χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «code red» και ζητώντας από τις ομάδες να επικεντρωθούν στη βασική εμπειρία του ChatGPT — για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τώρα, εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο Axios ότι η εταιρεία «μεταθέτει την κυκλοφορία του adult mode» προκειμένου να επικεντρωθεί σε εργασίες «υψηλότερης προτεραιότητας για περισσότερους χρήστες», όπως η βελτίωση της νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της προδραστικότητας του chatbot.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην αρχή ότι οι ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες, όμως θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να διαμορφωθεί σωστά η εμπειρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η νέα καθυστέρηση. Την είδηση μετέδωσε αρχικά το Sources.