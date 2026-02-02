NASA: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική πτήση του Artemis II

Πενήντα και πλέον χρόνια μετά την τελευταία αποστολή Apollo, η NASA ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της διαστημικής εξερεύνησης με την αποστολή Artemis II.

Η αποστολή Artemis II αναμένεται να εκτοξευθεί το νωρίτερο στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, με εναλλακτικά παράθυρα εκτόξευσης έως και τον Απρίλιο, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι τελικές δοκιμές.

Η Αντίστροφη Μέτρηση για την Ιστορική Πτήση

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το κρίσιμο «τεστ» πριν την προσεδάφιση. Μετά την επιτυχία του Artemis I, που απέδειξε την αξιοπιστία του πυραύλου SLS (Space Launch System) και της κάψουλας Orion, η νέα φάση εισάγει τον πιο αστάθμητο παράγοντα: την ανθρώπινη ζωή.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν δεν θα πατήσει ακόμη στην επιφάνεια της Σελήνης. Αντ' αυτού, θα πραγματοποιήσει μια τροχιά γύρω από τον δορυφόρο μας, φτάνοντας σε απόσταση που κανένας άνθρωπος δεν έχει πλησιάσει εδώ και δεκαετίες.

Τα Σημαντικότερα Στοιχεία της Αποστολής

Διάρκεια: Περίπου 10 ημέρες.

Τροχιά: Μια διαδρομή «ελεύθερης επιστροφής» (free-return trajectory), όπου η βαρύτητα της Σελήνης θα λειτουργήσει ως σφεντόνα για να φέρει το σκάφος πίσω στη Γη.

Στόχος: Ο έλεγχος των συστημάτων υποστήριξης ζωής και των επικοινωνιών σε περιβάλλον βαθέος διαστήματος.

Γιατί το Artemis II Διαφέρει από το Apollo;

Αν το πρόγραμμα Apollo αφορούσε την επικράτηση στον Ψυχρό Πόλεμο, το πρόγραμμα Artemis αφορά τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη.

«Δεν επιστρέφουμε απλώς στη Σελήνη· μαθαίνουμε πώς να ζούμε εκεί», δηλώνουν στελέχη της NASA.

Για πρώτη φορά, μια γυναίκα και ένας Αφροαμερικανός αστροναύτης θα ταξιδέψουν πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του παρελθόντος. Επιπλέον, η τεχνολογία του Orion είναι έτη φωτός μπροστά, με ψηφιακά συστήματα ελέγχου και δυνατότητες που θα προετοιμάσουν το έδαφος για τον επόμενο μεγάλο στόχο: τον Άρη.

Το Επόμενο Βήμα

Η επιτυχία του Artemis II θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα για το Artemis III, την αποστολή που θα δει ξανά ανθρώπινο αποτύπωμα στη σεληνιακή σκόνη, αυτή τη φορά στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, όπου αναζητείται παγωμένο νερό.

Το βλέμμα του πλανήτη είναι πλέον στραμμένο στον ουρανό, καθώς η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να γίνει ξανά ένα είδος που ταξιδεύει ανάμεσα στους κόσμους.